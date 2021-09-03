أورام الرحم الليفية هل تتحول إلى سرطان؟.. طبيب يجيب

الأورام الليفية بالرحم هي أورام غير سرطانية في الرحم، تصاب بها العديد من السيدات بها خلال سنوات الإنجاب، ولا ترتبط هذه النوعية من الأورام بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرحم، وفي الغالب لا تتحول إلى أورام سرطانية.

وتتراوح أحجام الأورام الليفية ما بين حجم البذرة، وقد تصل أبعادها إلى بضع سنتميترات قابلة للزيادة، وحسب الأطباء لم يصل العلم بعد إلى أسباب حدوث هذه الأورام أو كيفية الوقاية منها.

أعراض الإصابة بالأورام الليفية الرحمية:

يقول الدكتور أيمن أبو النور، رئيس قسم أمراض النساء بجامعة عين شمس لـ «الوطن»، إن معظم المصابات بالورم الليفي لا تظهر عليهن أية أعراض، لكن بعض الحالات تظهر عليهن عدد من الأعراض من بينها: نزف رحمي متكرر، تمتدُّ فترة الدورة الشهرية لأكثر من أسبوع، ألم في الحوض، ضغط على المثانة أو الشرج، كثرة التبوُّل، تفريغ صعب للمثانة، الإمساك، ألم في الظهر أو الساقين، وفي بعض الأحيان يؤثر على الإنجاب.

ونصح «أبوالنور»، المصابات بهذه النوعية من الأمراض، بعدم اللجوء إلى الحل الجراحي إلا في الضرورة، وباللجوء إلى الطبيب لاتخاذ القرار المناسب سواء إذا كان إجراء الجراحة، أو عدم الحاجة لإجراء الجراحة، والمتمثلة في استئصال الرحم أو استئصال الورم الليفي، مؤكدا أن ذلك يتوقف على حجم ومكان الورم، وعمر السيدة.

وأوضح أنه في حالة عدم رغبة السيدات في الإنجاب في الغالب يلجأ الطبيب إلى استصال الرحم، وخاصة لو وجد أكثر من ورم، أما لو كان لدى المريضة الرغبة في الإنجاب فيفضل إزالة الورم فقط، مؤكدا أن الخيارين آمنين، ويفضل إزالة الرحم في حالة عدم الرغبة في الإنجاب، لأنه في حالة إزالة الورم فقط، من المحتمل عودته مرة أخرى.

الحمل والأورام الليفية:

وأشار «أبو النور»، إلى أنه في الغالب لا تعيق الأورام الليفية حدوث الحمل، ومع ذلك، فمن المحتَمَل أن هذه الأورام الليفية يُمكن أن تُسبِّب العقم أو فقدان الحمل، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث الحمل مع الورم في الغالب لا يؤثر على الحمل، إلا في حالات قليلة.