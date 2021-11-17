«إشكالية التذكير والتأنيث» في لقاء بنادي أدب أسيوط

ينظم نادي أدب أسيوط برئاسة الروائي فراج فتح الله، مساء السبت المقبل، ندوة «إشكالية التذكير والتأنيث في المنتج الأدبي».

قال رئيس مجلس إدارة نادي أدب أسيوط، في تصريحات صحفية، إن الشاعر أسعد أبو الوفا سيطرح لنا الكثير من الجوانب بحكم خبرته الكبيرة خصوصا وهو مراجع لغوي في الهيئة العامة لقصور الثقافة ومعلم اللغة العربية بالثانوية العامة، فضلاً عن كونه يعمل بالنقد الأدبي.

مناقشة لأعمال الأعضاء

وأشار إلى أن الندوة يعقبها مناقشة لأعمال الأعضاء والحضور في مختلف مجالات الإبداع الأدبي سواء الشعر بأنواعه أو القصة أو الخواطر الأدبية ويحاضر فيها الشاعر أسعد أبو الوفا ويتاح خلالها الاستفادة من خبرات النقاد والكتاب المتواجدين وتبادل الآراء حول الموضوعات المطروحة.

وكانت بدأت إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط، عقد سلسلة ندوات تتضمن 12 ندوة على مدار الشهر، تعالج مختلف القضايا من بينها الثأر بمختلف أبعادها الثقافية والأدبية والاجتماعية والأمنية، نظرًا لما تمثله الظاهرة من أهمية في مجتمعات الصعيد.