التضامن الاجتماعي: حفر 5 آبار بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 5 ملايين جنيه

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أن الدكتورة نيڤين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وافقت على حفر عدد 5 آبار بالمحافظة دعماً من وزارة التضامن الاجتماعي، موضحا أن وزيرة التضامن أرسلت مبلغ 5 ملايين جنيه كمرحلة أولى لحفر الآبار، جاء ذلك خلال لقائه زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في ديوان عام المحافظة بجنوب سيناء.

البدء في التنفيذ بالتنسيق مع رؤساء المدن

وقال المحافظ إنه جرى مخاطبة الإدارة العامة للموارد المائية بالمحافظة للبدء في التنفيذ بالتنسيق مع رؤساء المدن التي سيتم بها حفر الآبار للتجمعات البدوية المحتاجة.

وقدم «فودة» الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لدعمها أهالي محافظة جنوب سيناء في مجال حفر الآبار للمناطق المحتاجة، بالإضافة لمساهمة الوزارة في العديد من المجالات الأخرى.

طرح حمام موسى للاستثمار

أكد المحافظ أن هناك مخططا لاستثمار منطقة حمام موسي بطور سيناء لتنزيل المنطقة إلى منتجع عالمي للسياحة العلاجية خاصة أن المنطقة بها عيون مياه كبريتية تساعد في معالجة بعض الأمراض، موضحا أن المنطقة جرى سحبها من أحد المستثمرين بعد انتهاء العقد، موضحا أن هناك مستثمرين قاموا بزيارة المنطقة اليوم ومعاينتها تمهيدا لاستغلالها في محال السياحة العلاجية.

جلسة مقعد تسوية المنازعات

وتابع محافظ جنوب سيناء، إنه في إطار خطة الدولة لحل مشاكل الاستثمار والمستثمرين لتشجيع الاستثمار جرى عقد جلسة مقعد تسوية المنازعات بمقر ديوان عام محافظة جنوب سيناء بطور سيناء، بحضور اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديري الإدارات المختصة بالديوان العام.

أشار محافظ جنوب سيناء إلى أن الغرض من عقد تلك الجلسات الدورية النصف شهرية هو النظر خلالها في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

وناقش المقعد اليوم، العديد من الطلبات المقدمة من المواطنين وبعض المستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وتم الانتهاء خلال الجلسة من عدد من الموضوعات وتم وضع حلول لها في إطار دعم الاستثمار وبمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.