آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للوظائف الإشرافية بـ«تعليم جنوب سيناء» غدا

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، أنَّ غدًا، آخر أيام التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم جنوب سيناء للعاملين بالتعليم داخل نطاق المحافظة، التي أعلن عنها مطلع الشهر الجاري.

وأوضح أنَّه مع غلق باب الترشح ستبدأ اللجان التابعة لإدارة شؤون العاملين والإدارات المختلفة بفص الأوراق التي جرى تسليمها، وإعلان أسماء المنطلق عليهم الشروط المرشحون لعمل مقابلة شخصية واستكمال باقي المراحل للحصول علي الوظيفة الإشرافية، حيث تمّ فتح باب التقدم لمدة 10 أيام تبدأ يوم 7 من الشهر الجاري حتى يوم غد الخميس.

الوظائف الإشرافية الشاغرة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إنَّ الوظائف الإشرافية الشاغرة على مستوى المحافظة هي: «مدير إدارة تعليمية، ووكيل إدارة تعليمية، مدير ووكيل مدرسة ثانوية، ومدير ووكيل مدرسة إعدادية، ومدير ووكيل مدرسة ابتدائية، ووكيل ومدير مدرسة رسمية لغات، ووكيل ومدير مدرسة ثانوية فنية تجارية، ووكيل ومدير مدرسة ثانوية فنية صناعية، ووكيل ومدير مدرسة ثانوية فنية زراعية، ووكيل ومدير مدرسة ثانوية فندقية»، مضيفًا أنَّه تمّ فتح تلقي طلبات التقديم للوظائف الإشرافية بديوان الإدارة التعليمية التابع لها.

آخر موعد للتقدم للعمل بنظام الحصة الاثنين المقبل

أكّد «عقل»، أنَّه تمّ بدء تلقي طلبات المدرسين الراغبين في العمل بنظام الحصة بالإدارات التعليمية المختلفة من مطلع هذا الأسبوع، موضحًا أنَّه سيتمّ غلق باب التقدم الإثنين المقبل، موضحًا أنَّ التخصصات المطلوب الترخيص بالعمل لها بنظام الحصة وهي: «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، المواد الفلسفية، معلم فصل، رياض أطفال، المواد التجارية، المواد الفندقية».