وكيل التعليم يشهد فاعلية معسكر التقييم الكشفي لطالبات جنوب سيناء

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إن النشاط الكشفي من الأنشطة الطلابية المهمة التي تمارس طوال العام لاكتساب خيارات ومهارات جديدة، مؤكدا دور هذا النشاط في تأسيس الشخصية وأنه أحد أهم جوانب العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال حضوره معسكر لجنة التقييم الكشفي لبراعم وزهرات ومرشدات جنوب سيناء، اليوم، بحضور لجنة التقييم على مستوى الجمهورية وتضم «منال صالح علي، رئيس لجنة التقييم، ورحاب مصطفى عبد الوهاب، عضوا، وآمال عبد الكريم، عضوا، سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، وأميرة عباس موجه عام التربية الرياضية، وطلبة جميع موجه كشفي مركزي بالمديرية، وموجهو التربية الرياضية بالمديرية وإدارة طور سيناء».

فوائد النشاط الكشفي

وأضاف عقل أن النشاط الكشفي من أبرز فوائده بناء شخصية قوية يعتمد عليها وشخصية واعية عندها ثقة بالنفس وتقبل الآخر ومتعاونة وتؤثر الأخرين على نفسها وتعتز بوطنها إضافة لإكساب الشخصية الاعتماد على نفسها وحسن التصرف في المواقف وحل المشكلات والقدرة على التكيف مع البيئة المحيطة لها.

وأوضح أن هذه المهارات تأتي من خلال الممارسات العملية للنشاط الكشفي مشيدا بالكشفيات كونهن في صدارة الخدمة المجتمعية ومتمنيا لهن التوفيق والحصول على أعلى درجات التقييم بحسن أدائهن وتدريباتهن الجيدة وأن يكن قائدات وكشفيات قدوة للجميع بالتزامهن.

ورحب وكيل الوزارة باللجنة المشرفة على التقييم مثمنا جهودهن وزيارتهن للمحافظة بعد فترة سفر طويل ليتواجدن بين بناتهن براعم وزهور ومرشدات جنوب سيناء وذلك لإحياء نشاط مهم وجميل.

وتضمنت الفاعلية انتظام الفرق المشاركة لكل من مدارس الزهور الابتدائية وعلي مبارك الابتدائية والسيدة خديجة الإعدادية بنات والزهور الثانوية بنات والثانوية الفنية التجارية التابعات لإدارة طور سيناء، ثم فقرة تحية العلم ثم الإذاعة ثم فقرات البراعم والزهرات والمرشدات ثم السمر، كما أقيمت على هامش الفاعلية تدوة تثقيفية لصقل مهارات الفرق الكشفية.