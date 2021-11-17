متحدث الصحة: 41 مليون مواطن حصلوا على لقاحات كورونا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم، مشيراً إلى أنه يجري حالياً إدخال مجالات جديدة لمعالجة العيوب الخلقية وعدد من الأمراض النادرة، كما تم إدخال مستشفيات التأمين الصحي الشامل ضمن إجراء العمليات.

مستشفيات التأمين الصحي

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» على شاشة«الحياة»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المستشفيات لها لوائح إدارية مختلفة، وتم دمجها لتكون مناسبة لدخول مستشفيات التأمين الصحي الشامل، مبيناً أن الشخص يمكنه العلاج في المستشفى، حتى إذا لم يكن من المحافظة الموجود فيها المستشفى.

منع المواطنين من إجراء أوراقهم في الأماكن الحكومية

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه بداية من شهر ديسمبر المقبل، سيتم منع المواطنين من دخول الأماكن الحكومية إذا لم يكونوا حاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ولكن سيتم التعامل مع 41 مليون شخص، بعضهم تناولوا الجرعة الأولى، والبعض تناول الجرعتين.

توقع زيادة عدد متلقي اللقاح الفترة المقبلة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه من المتوقع أن يزداد عدد متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم استحداث أماكن لتناول التطعيم، ومنها أماكن في المولات ومحطات المترو، التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، بالإضافة إلى زيادة نقاط التطعيم المتحركة في مختلف الجامعات والمنشآت الحيوية، مؤكداً أن كل التطعيمات الموجودة في مصر آمنة، وتم تنويع اللقاحات من أجل توفير أكبر عدد أمام المواطنين.