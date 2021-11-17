رئيس صحة النواب: ما زلنا في الموجة الرابعة من كورونا و«الطقس السبب»

أكد النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية استطاعت كتابة تجربة مهمة في احتواء أزمة جائحة فيروس كورونا رغم حداثة عهدها، في الوقت الذي وقفت فيه دول كبرى مكتوفة الأيدى.

الصيدليات ساعدت بتوفير بروتوكول علاج كورونا

وقال الدكتور أشرف حاتم في تصريحات لـ«الوطن» إن القيادة السياسية كانت حكيمة وراشدة في اتخاذ إجراءات حماية مواطنيها وتجاوز شبح الوفيات المتسارع والذى ألم بكثير من الدول بسبب هذا الفيروس اللعين، مبينا أن الحكومة لعبت دورا هاما في توفير بروتوكول العلاج وساعد في ذلك كثير من الصيدليات التى أتاحت البروتوكول في محاولة لاحتواء الموقف.

حاتم: دور الإعلام مهم في مواجهة كورونا

وأشار النائب أشرف حاتم، إلى أن وسائل الإعلام لعبت دورا في غاية الأهمية من خلال الصورة الحقيقية لما يشهده العالم من توقف في الحياة بسبب جائحة كورونا وهو ما انعكس بآثاره في تطبيق كثير من المواطنين للإجراءات الاحترازية. مضيفا «كنا بنقول للناس ليل نهار البس الكمامة وطهر ايديك وده أنقذنا بنسب كبيرة من الهلاك».

حاتم: طعمنا 40 مليون مصري حتى الآن

وأوضح «حاتم» أن الدولة المصرية منتبهة لاستمرار وجود الجائحة والتحور الذي يشهده الفيروس، وهو ما دعى إلى وضع جدول زمني لتطعيم الموظفين والعاملين بالدولة والقطاع الخاص، متابعا «40 مليون مواطن مصري حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا وهو أمر محمود ونأمل في زيادة نسب المتلقين للتطعيم لمواجهة الموجات الجديدة لفيروس كورونا، وأصدرنا قانون جديد لتنظيم مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية ولا بديل أو تراجع عن استمرار تطعيم الموظفين بالدولة وفى وفي منتصف ديسمبر المقبل سيتم منع أي مواطن من دخول المصالح الحكومية ما لم يتقدم بشهادة تفيد تطعيمه».

تطعيم مرضي الأورام

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا توجد موانع في التطعيم ضد فيروس كورونا، باستثناء مرضى الحساسية، «مرضي الأورام يجوز لهم التطعيم بعد استشارة الطبيب».

الطقس يؤجل وصول مصر للموجة الخامسة من كورونا

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على استمرار الموجة الرابعة لفيروس كورونا حتى الآن نتيجة لاستقرار معدلات الإصابة بين المواطنين، قائلا: «لم ندخل الموجة الخامسة رغم وصول بعض الدول لها، ويرجع ذلك لحالة الطقس والتى تجعلنا بفارق عدة أشهر عن بعض الدول الأوروبية، ومازالنا في الموجة الرابعة لفيروس كورونا والأمور مستقرة وكثير من المواطنين المصابين بفيروس كورونا يتناولون بروتوكول العلاج في المنازل.

الالتزام بالإجراءات الوقائية

وطالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بضرورة الحصول على جرعتي التطعيم المجاني والمتاح في العديد من الأماكن العامة.