جامعة الأزهر تكشف مصير الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا أثناء الامتحانات

قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إنَّه تمَّ تنفيذ قرار الجامعة بمنع دخول أي طالب لم يحصل على لقاح كورونا، بداية من يوم الإثنين الماضي، مشيرًا إلى أنَّه سُمح فقط بدخول الأساتذة أو العاملين أو الطلاب الذين يُعانون من أمراضٍ مزمنة، شريطة إجراء PCR وتقديمه كل أسبوع.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الجامعة تدعو هؤلاء الطلاب الممنوعين، إلى الحصول على اللقاح في مراكز التطعيم المختلفة، خاصة مع استمرارها في العمل، حيث يوجد 5 منها في مدينة نصر، بالإضافة إلى كل فروع الجامعة الأخرى الموجودة في المحافظات أو في الدراسة.

السماح بدخول الحاصلين على جرعة واحدة من لقاح كورونا

وأشار إلى أنَّه حال استمرار الطالب في عدم الحصول على لقاح كورونا، سيؤدي إلى منعه من دخول الامتحانات، خاصة أن دخول الامتحانات يحتاج إلى حضور بنسبة 70%، لافتًا إلى أنه يُسمح بدخول من حصل على جرعة واحدة فقط من اللقاح، على أن يستكمل الإجراءات الخاصة بالحصول على الجرعة الثانية.

ولفت إلى أنَّ بعض الطلاب اتجهوا بالفعل إلى نقاط التطعيم للحصول على اللقاح، بعد تطبيق الجامعة القرار، خاصة أنه قرار إلزامي من رئيس الوزراء.

انتشار مراكز التطعيم في فروع الجامعة بالمحافظات

وأوضح أنه على الطالب غير الحاصل على التطعيم تحمل خطأه، خاصة أن نقاط التطعيم استمرت لفترة من الزمن، ويوجد طلاب وأساتذة كثر حصلوا على اللقاح وكان هناك إقبال غير مسبوق، مع العمل على مدار اليوم ومستمرة حتى الوقت الحالي، علاوة على أن التطعيم متاح بكل سهولة وبساطة في كل مكان وليس الخاص بجامعة الأزهر فقط.

وكانت جامعة الأزهر قد اتخذت قرارًا بعدم دخول أي طالب أو طالبة لحرم الجامعة غير حاصل على التطعيم بداية من الإثنين الماضي، مع تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف داخل كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.