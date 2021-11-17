وكيل مطرانية سمالوط عن نشر فيديوهات مسيئة للإسلام: لن نسمح به

علق القس داوود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس شمال محافظة المنيا، على الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسيء للدين الإسلامي، قائلا: «المتحدث شاذ عن المجتمع ولا يُراد بها إلا بث الفتنة وزعزعة الاستقرار بين أبناء الوطن الواحد، وهذا لن نسمح به».

المواطنة وقبول الآخر في ندوة إعلامية بسمالوط

وأضاف «ناشد»، خلال لقاء نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة سمالوط بعنوان «المواطنة.. وقبول الآخر» بقاعة مجلس مدينة سمالوط اليوم الأربعاء، أن مصر حاضنة للجميع على مر التاريخ وأنه يُشار لها ولرئيسها بالبنان لقوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وحضر اللقاء الذي أداره أحمد بهاء الدين بإشراف الإعلامي وليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا، كل من: الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، والمهندس أحمد مخلوف، مدير إدارة أوقاف سمالوط، والشيخ هارون محمد، رئيس بيت العائلة بسمالوط.

وكيل الأوقاف: جميع الأديان تدعو للحب والتسامح

وأوضح الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن الأديان السماوية تدعو إلى الحب والتسامح ولابد من غرس هذه المفاهيم في عقول الأولاد، موضحًا أن الشعب المصري لن يسمح لأحد أن يفرق بين أبنائه.

ودعا اللقاء، المجتمع إلى عدم الانسياق وراء ما يثار على صفحات التواصل الاجتماعي لزعزعة أمن واستقرار الوطن وما هي إلا مؤمرات تهدف إلى اشتعال الفتن الطائفية والحروب الأهلية.

كما نظم مركز إعلام المنيا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومدرسة المنيا الثانوية الصناعية ندوة بعنوان «الزواج المبكر وتأثيره على التعليم»، في إطار الحملة القومية للتوعية بالقضية السكانية بأبعادها المختلفة وخطورة الزواج المبكر على التعليم.