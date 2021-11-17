الكشف على 450 شخصا بقرية الأمل ضمن قافلة جامعة المنيا الطبية

أطلقت جامعة المنيا قافلة طبية وتوعوية جديدة استهدفت قرية الأمل بمركز المنيا، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرامج التوعوية والتطوعية، وفي إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة وتوجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام بتلك القري الأكثر احتياجاً خلال تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

17 طبيبا ضمن القافلة

وأشاد «عبدالنبي» بالتعاون المثمر بين جامعة المنيا ووزارة الشباب والرياضة، في إطلاق القوافل الخدمية لقرى المحافظة، وتقديم خدماتها الطبية والعلاجية المجانية، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الجامعية، من خلال فريق طبي متكامل ضم أكثر من 17 طبيب من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك النهوض بالقري والارتقاء بالمواطنين في المجال الثقافي والتنويري بتنفيذ العديد من الندوات التوعوية لمحاربة الظواهر المجتمعية الخاطئة.

الكشف على 450 حالة

وأوضح الدكتور عصام فرحات، أن قافلة قرية الأمل أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 450 حالة مرضية من أهالي القرية، في 10 تخصصات طبية متنوعة، إلى جانب عقد ندوتين حاضرها أعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض حول أضرار التدخين وعلاج الإدمان والتعاطي، وأخرى عن فيروس كورونا وأعراضه وطريقة الوقاية منه، وتم لصق الملصقات، وتوزيع المطويات التوعوية على المشاركين.

رافق القافلة وأشرف علي الفريق الطبي، الدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف العام على القوافل الجامعية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة والتمريض، وشارك في التنظيم طلاب من فريق أصدقاء البيئة من كليات: التربية النوعية، والآداب، والتربية الرياضية.