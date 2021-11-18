نصائح الفارس حمدان الكتبي لتعلم ركوب الخيل

منذ آلاف السنين، عرف الإنسان ركوب الخيل، وتهتم البلدان العربية بالخيل وتعلمها، تطبيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة».

ودعا سيدنا عمر بن الخطاب، إلى تعلم ركوب الخيل لأهميته وتنفيذا لوصية رسول، وعرف عنه مقولته الشهيرة «علّموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل».

ويقول الفارس حمدان الكتبي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ركوب الخيل من الرياضات المهمة، التي تأخذ زخما كثيرا في البلدان العربية، ويتمنى الصغير قبل الكبير، تعلم ركوبها.

وأضاف الفارس حمدان الكتبي، أن تعلم ركوب الخيل ليس صعبا، لكنه في الوقت ذاته كأي رياضة، يحتاج للتدريب المستمر، وأيضا يحتاج لمعلم، ولا يستطيع إنسان أن يتعلم ركوب الخيل بمفرده.

ولتعلم ركوب الخيل بشكل صحيح نصح الفارس حمدان الكتبي باتباع الخطوات التالية:

خطوات الجلوس على الحصان

في البداية وقبل ركوب الخيل، يجب الاقتراب من الحصان بهدوء وحذر، مع إشعاره بالطمانينة، أن هناك شخص سيكون قريب منه.

في المعتاد يتم ركوب الخيل من ناحية اليسار، حيث يتم إمساك اللجام باليد اليسرى، وبعدها يتم تحويل «الركاب» نحوك بيدك اليمنى.

بعدها وضع قدمك اليسرى في ركاب الخيل، وإمساك السرج باليد اليمنى، ثم القفز بهدوء في الركوب، وبعدها الجلوس على السرج.

وفي أثناء الركوب، احذر شد اللجام، فقد يجري الحصان بسبب خوفه مما يعرض حياته وحياتك للخطر.

التوازن بعد الركوب

بعد الركوب والجلوس على ظهر الحصان، يجب على الفارس أن ينظر ناحية الأمام دائما، مع المحافظة على استقامة الظهر والكتفين.

يجب الأخذ في الاعتبار أن ثلثي حذاء الفارس يجب أن يكون داخل ركاب الخيل، مع وضع الفخذين بالشمل الذي يرتاح له الفارس، مع توزيع الوزن بالتساوي على جانبي الحصان.

تثبيت الساقين بشكل جيد مع عدم تحريكهما للأمام كثيرا، والجلوس بحيث يكون الكتف والفخذ وكعب الفارس، في خط واحد.

إمساك اللجام

إمساك اللجام من خلال قبضة يد الفارس، وجعل إبهامك إلى الأعلى، مع وضع اللجام بين الخنصر والبنصر وتمريره من خلال كف يدك.

بعدها ثني الابهام على اللجام وتثبيته على الذراع، وفي البداية سيكون هناك شعور بمقاومة عند امساك اللجام، احذر ان بشدّه حتى لا تؤذي الحصان.

المشي بالحصان

اضغط على جانبي الحصان باستخدام عضلات الساقين لكن بهدوء، لتشجيع الحصان على المشي، من خلال الضغط بالكعبين إلى الأسفل.

ولإيقاف الحصان، يجري الضغط بشكل لطيف على اللجام.

ولجعل الحصان يدور، الضغط على الجانب الذي تريده أن يدور نحوه، إذا أردت أن يدور ناحية اليمين، اضغط بساقك اليمنى على الحصان، والعكس صحيح.

وأشار الفارس حمدان الكتبي، إلى أن هذه بعض الأساسيات التي يتعلمها المتدرب، في البداية، مشددا على أن تعلم ركوب الخيل يحتاج لمدرب محترف، تفاديا لأية مشاكل قد تحدث.