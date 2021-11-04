هند صبري: ألعب رياضة يوميا بعد ما «تخنت وفشولت»

قالت الفنانة هند صبري، إنها تمارس الرياضة في حديقة منزلها بشكل منتظم، حيث تتواصل مع مدربها أون لاين، لافتة إلى أن الرياضة أصبحت طابعا يوميا لها، متابعة: «بعد ما تخنت وفشولت وخلفت بنتين، بقيت الرياضة بالنسبة واجب يومي لازم اعمله».

طلبت التصوير مع ياسمين صبري

وأضافت «صبري» خلال استضافتها في برنامج «معكم» المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنها ارتدت اللون الأصفر بالصدفة في الدورة الأخيرة لمهرجان الجونة السينمائي، وارتدت أيضا الفنانة ياسمين صبري نفس اللون، لذا طلبت الحصول على صورة معها، لافتة إلى أنه يوجد ود مع جميع أصدقائها وزملائها في الوسط الفني حتى إذا لم تقابلهم بشكل مستمر.

كواليس السفر إلى مخيم بين بنجلادش وبورما

وأشارت هند صبري إلى أنها التقت بسيدات من أقلية الروهينجا المسلمة والمضهدة في المنطقة الحدودية بين بورما وبنجلادش، لافتة إلى أنها هي من طلبت الحضور إلى المخيم الموجود هناك بالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمي مواصلة: «الناس هناك هربت من بورما على بنجلادش مشي وسط سلسلة جبال بعيالهم وجدودهم وأباهاتهم، وكان فيه ناس بتموت وسط الرحلة، وكان في اغتصابات بيتعرض لها النساء، والمخيم ده فيه 2 مليون في الوقت الحالي، والمخيمات فيها أمل لأن الناس فيها عاوزين يكملوا عشان فيه سيدات من إسبانيا والعراق وتونس ومصر بيساعدوا الناس اللي عايشة في المخيم عشان حياتهم تبقى أفضل».

وأضافت «مدير المشروع الأمريكي كان متضايق إني جيت، وقالي انتوا بتيجوا تخدوا اللقطة وتنزلوا الصورة على إنستجرام، قولت له انت جزء من كلامك حق، بس فيه ناس عاوز تساعد مش كله جاي يخد اللقطة».