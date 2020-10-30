ركوب الخيل داخل مياه البحر.. رياضة تجذب السائحين بشواطئ الغردقة

انتعشت الحركة السياحية بمدينة الغردقة، وسط إقبال كبير من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية على الاستمتاع بركوب الخيل داخل المياه، بعد ان تحولت إلى رياضة ومطلبًا رئيسيًا للسائح لدى وصوله للمدينة، إثر استحداث شركات السياحة لهذا النشاط ضمن برنامج السائح خلال رحلته بمدينة الغردقة.

وجذبت رياضة ركوب الخيل داخل مياه البحر المئات من السائحين الأجانب، تزامنا مع عودة السياحة الخارجية إلى فنادق الغردقة، من دول "أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا و المجر وصربيا ومقدونيا ومولدفا ورومانيا وبولندا وبلغاريا وفرنسا والتشيك".

يقول محمد الألماني، منظم رحلات سياحة الخيول بالغردقة، إن رياضة ركوب الخيل جذبت العديد من السائحين موضحًا أن المسئولين عن النشاط يعملون على تدريب الخيول بشكل جيد على السباحة والتحرك داخل مياه البحر والتعود على خط سير، دون الاعتماد على كفاءة وخبرة السائح حيث يعتاد الحصان على خط سير لا يخرج عنه خلال الرحلة.

وأشار إلى أن الخيول تخضع لشروط السلامة والتدريب الجيد حتي يتمكن السياح من ممارسة هوايتهم دون مشاكل أو إصابات، لافتًا إلى تدريبها بشكل دائم ورعايتها بيطريا وفق برنامج معين بحيث يكون لكل حصان شهادة بيطرية.

وتضيف "حكمت جمال" مدربة خيول بالغردقة، أن ركوب الخيل داخل مياه البحر يتطلب تدريبًا دائمًا واهتمام بالتغذية والنظافة والرعاية البيطرية وفى نهاية الرحلة تخضع الخيول للاستحمام بالمياه العزبة للتخلص من بقايا المياه المالحة.