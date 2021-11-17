وزير التعليم لأولياء الأمور: «ساعدوا ولادكم يتعلموا»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه واجه بعض المشكلات المزمنة في تطوير التعليم، مثل عجز المعلمين وتوفير وحدات تعليمية، وتغيير المناهج لتتماشى مع العصر الجديد، موضحًا أن الأصعب هو تغيير مفهوم المواطنين حول أهداف التعليم والرجوع إلى المعرفة وتعليم الأبناء المهارات، لكن الحرص الشديد على المجموع طغى على اكتساب المهارات، وهو ما جعل الطلاب يصلون لهذا الهدف بجودة تعليم أقل.

طارق شوقي يوجه رسالة لأولياء أمور الطلاب

ووجه «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والذي يُعرض على شاشة «المحور»، حديثه لأولياء أمور الطلاب: «ساعدوا ولادكم يتعلموا، ومش هيساعدهم في هذا العصر إلا امتلاك مهارات حقيقية، وفي الخمسينات والستينات كان يقدر الناس المعرفة بشكل أكبر مما يحدث الآن».

عقد لقاءات مع عدد من المصريين في فرنسا

من ناحية أخرى، كشفت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل زيارتها الأخيرة لفرنسا، فذكرت أنها سافرت كثيرًا، لكنها أول مرة شعرت أن الدنيا وتغيرت إلى الأفضل كانت خلال زيارتها الأخيرة على هامش مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس حول ليبيا، إذ ستعمل على توثيق الإنجازات التي شهدتها مصر في مختلف الملفات، خلال حلقات برنامجها «90 دقيقة»، الذي يُعرض على قناة «المحور»، موضحة أنها عقدت هناك لقاءات مع مصريين يعيشون في فرنسا من سنوات.