تحرك عاجل بسبب صعوبة المناهج الدراسية وطلب برلماني باستدعاء طارق شوقي

تواصلت التحركات البرلمانية تجاه قضية صعوبة المناهج الدراسية في بعض المراحل العلمية، وتحديدا منهج الصف الرابع الابتدائي، بحسب عدد من النواب، فبعد مطالبات برلمانية باستدعاء وزير التربية والتعليم أمس، تقدم النائب احمد حته عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب بطلب احاطة جديد اليوم، موجه الى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم يطالب فيه بتغيير مناهج الصف الرابع الابتدائي قبل اجراء الامتحانات.

صعوبة المناهج الدراسية

وقال النائب أحمد حته في تصريح لـ "الوطن" إن الشكاوى من اولياء الأمور كثيرة بشأن صعوبة المناهج، خاصة في الصف الرابع الابتدائي بحسب قوله.

واكد النائب ان اجماع الأهالي في كل انحاء الجمهورية ايضا يؤكد انه امر حقيقي ولابد ان يستمع وزير التربية والتعليم لمشاكل وشكاوى اولياء الامور بسبب انزعاجهم الشديد من صعوبة المناهج.

أهداف التعليم

وتابع احمد حته مؤكدا ان تطوير التعليم لا يعني صعوبة وتعقيد المناهج لانه في النهاية كما اكد الوزير مرارا ان الهدف هو الفهم وليس الحفظ وان يكون الهدف هو التعلم وليس حل الامتحانات.

واشار "حته" الى احترام الجميع للتطوير لان ذلك في صالح ابنائنا ولكن لابد من مراعاة سن الطلاب وقدراتهم وتفكيرهم وام يكون التطوير تدريجي في الدول المتقدمة وهناك تجارب متميزة في مجال تطوير التعليم حدثت حتى في دول كانت فقيرة مثل تجارب دول شرق اسيا وخاصة ماليزيا .

واكد ايضا صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي يؤثر من الناحية النفسية على التلاميذ وعلى الأهالي ويمثل ضغط كبير على الاسرة.

النائب يطالب بالنظر في صعوبة بعض المناهج الدراسية

واوضح عضو مجلس النواب انه حتى المدرسين يجدون صعوبة في منهج الصف الرابع الابتدائي وهناك مشكلة تزيد الازمة ان عدد كبير من الاهالي لم يتسلمو الكتب الدراسية حتى الان، على حد قوله، ويعتمدون على الكتب الخارجية وهي ازمة اخرى.

وطالب عضو مجلس النواب وزير التربية والتعليم باعادة النظر في صعوبة بعض المناهج ومراجعة خبراء المناهج والاستفادة من التجارب الخارجية في بعض الدول خاصة ان عملية تطوير التعليم تشهد مشاكل كثيرة في مراحل مختلفة ويحب مراعاة معاناة اولياء الأمور