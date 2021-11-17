تفاصيل وفاة عروس المنيا ليلة زفافها.. والدها: لا تعاني من أي أمراض

«لا تعاني من أي أمراض وكانت زي الوردة»، هكذا كشف طه ماضي والد عروس المنيا التي توفيت ليلة زفافها على ابن عمتها، أنها لم تكن تعاني من أي أمراض، الأمر الذي ترك حالة من الذهول والصدمة بين أهالي قرية ريدة التي تقع على بعد 15 كيلو في الجنوب من مدينة المنيا.

عروس المنيا لم تكن تعاني من أي أمراض

وأكد والد عروس المنيا أن ابنته «نادية» 21 عاما لم تكن تعاني من أي أمراض ولم يكن لها تاريخ مرضي سابق وكانت صحتها جيدة ووفاتها جاءت فجأة وجعلت الجميع في حالة من ذهول، مشيرا إلى أنها كانت محبوبة بسبب طيبتها وتدينها حيث كانت تداوم على حفظ القرآن الكريم وتحفظه لأطفال العائلة، كما تداوم على الصلاة في مواعيدها وتوجه لي اللوم والعتاب إذا قصرت في أداء الفرائض.

فرح عروس المنيا على ابن عمتها تأجل مرتين

وأضاف والد عروس المنيا، أن جميع تصرفات ابنته المتوفاة بدت وكأنها تودع الحياة، ففي صباح يوم الزفاف استقبلنا المعازيم وكانت الموسيقي والأغاني داخل وخارج المنزل كما هو معتاد في القرى، وبعدها حضر الكوافير لتجهيز ابنتي داخل المنزل وكانت تحسهم على السرعة وتستعجلهم قبل وصول عريسها وهو في نفس الوقت ابن عمتها ليصطحبها إلى منزل الزوجية، موضحا أن العريس ابن شقيقته خطب ابنته نادية قبل نحو 3 أعوام، وتم تأجيل الزفاف مرتين لأسباب مختلفة منها وفاة أحد الأقارب.

الوداع الأخير في آخر اتصال بين عروس المنيا ووالدها

وأكد والد عروس المنيا أن «نادية» أجرت معه اتصالا هاتفيا فور وصولها إلى منزل زوجها وقالت له: «أنا مش مصدقة أني بفرح يا بابا»، وكأنها كانت تودعني في آخر اتصال، وبعدها خلدت إلى النوم ثم فوجئت بشخص يطرق باب المنزل بشدة ويقول لي «الحق بنتك ماتت»، ومن وقتها وأنا في صدمة شديدة وأشعر أنني في كابوس لم استيقظ منه بعد، وأنا راضٍ بقضاء الله وقدره، وأدعوه أن يتغمد ابنتي بواسع رحمته ويلهمنا الصبر على فراقها.