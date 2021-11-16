معركة نادي المنيا تكشف أمية حاضرة بين الصفوة.. والحصان الأسود «سيدة»

كشفت الانتخابات التي جرت مؤخرا في نادي المنيا الرياضي، أن العائلات لها باع طويل في حسم كل الصراعات الانتخابية على جميع المستويات، فمعظم المرشحين الـ38 اعتمدوا على قاعدة شعبية تشكلت من خلال عائلاتهم، وكان للسيدات باع طويل في المعركة، حيث ظهرن بقوة سواء كن مشاركات في عملية التصويت أو مرشحات فزن باكتساح، ما كشف النقاب عن صلابة وقوة المرأة المصرية التي تثبت قدرتها وتميزها على كل الأصعدة، حيثما يتوافر لها المناخ الملائم لذلك.

الحصان الأسود في انتخابات نادي المنيا أستاذة جامعية

وتعد الدكتور رحاب سراج الدين، مدرس الإعلام بكلية الآداب هي السيدة الوحيدة التي خاضت انتخابات النادي الأخيرة، هي الحصان الأسود في المعركة التي دارت بين 38 مرشحا، وأدهشت الجميع حينما حققت فوزا مبهرا بحصولها على الأعلى الأصوات، متقدمة على 21 رجلا كانوا يتنافسون على 5 مقاعد لأعضاء مجلس الإدارة فوق السن، حيث حصلت على 1243 صوتا بفارق 45 صوتا عن أقرب منافسيها نور الدين مدكور الذي حصل على 1198 صوتا، بل إنها تقدمت بفارق صوتين عن رئيس مجلس الإدارة الفائز في نفس المعركة المحاسب عاطف عبد الجابر الذي حصل على 1241 صوتا.

وكان لـ«سراج» تجربة سابقة في عام 2017 حينما خاضت الانتخابات للمرة الأولى، على مقعد فوق السن، وفازت بحصولها على 679 صوتا، لتكون المرأة الأولى في تاريخ المنيا البالغ تعداد سكانها أكثر من 6 ملايين نسمة، تفوز في انتخابات الأندية.

واهتمت «سراج» بالأنشطة الاجتماعية داخل أعرق وأقدم نادٍ تأسس في عام 1928 بالمنيا، ويتردد عليه عدد كبير من الأسر معظمهم شباب وسيدات وأطفال، حيث تأتي الأنشطة الاجتماعية والترفيهية في مقدمة اهتمامات تلك الفئات، لذا فإنها راهنت على أصوات جميع الفئات بشكل عام والنساء بشكل خاص، حتى فازت بأعلى الأصوات على المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة فوق السن، لاستكمال مسيرة بدأتها قبل 4 أعوام ماضية.

الأمية حاضرة بانتخابات الأندية المقتصرة على الصفوة

المثير للدهشة أن انتخابات نادي المنيا الرياضي الذي يعد ملتقى عائلات من كل مدن ومراكز المحافظة، ويضم نخبة وصفوة المجتمع، كشفت أن الأمية ما زالت حاضرة في محافظات الصعيد حيث إن عدد الأصوات الباطلة في تلك الانتخابات بلغ 421 صوتا من أصل 2751 شاركوا في عملية التصويت، حيث بلغت الأصوات الصحيحية 2330 صوتا، في النادي الذي يبلغ عدد أعضاء جمعيته العمومية 6501، من بينهم 4525 كان لهم حق التصويت لسدادهم الاشتراك السنوي.

وعلى صعيد تنمية الموارد المالية لنادي المنيا الرياضي، أخفقت مجالس الإدارات السابقة في الدفع بهذا الاتجاه، ثم بدأ الاهتمام بتلك الجزئية يزداد تدريجيا مع ضغط بعض أعضاء الجمعية العمومية في تحسين الخدمات التي يقدمها النادي لهم، وقد تمكن المجلس الأخير من تحسين ذلك لحد ما اعتمادا على تأجير قاعات جديدة، وتعديل رخص مبانٍ لاستغلال ملحقات وأسطح منشآت، وزيادة القيمة الإيجارية لجميع مصادر الدخل، وطرح صالات أنشطة للنظام الاستثماري، ما كان له الأثر في إدخال عائد مادي كبير شهرياً.

وعلى الصعيد الرياضي، حقق النادي عدة إنجازات مهمة، أبرزها صعود فريق كرة الصالات للدوري الممتاز بعد غياب 10 سنوات، وتحقيق وصافة الدوري للمرة الأولى في تاريخ اللعبة بالنادي، واستمراره بالدوري للعام الثالث، وانضمام لاعبي الفريق «علاء دونجا وخالد يسري» للمنتخب الوطني، ولعبا بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب وبطولة كأس العالم بدولة ليتوانيا لأول مرة في تاريخ لاعبي النادي.

كما صعد فريق الكرة الطائرة للدوري الممتاز «أ» والبقاء بالمنافسات للعام الرابع على التوالي، بينما تمكن فريق تنس الطاولة من الفوز بالمركز الثامن بالدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه أيضاً، مع صعود لاعبي الاسكواش كل من: أحمد وليد مكادي لدور الـ 16 الرئيسي أكثر من بطولة وعمر ناصر الوصيف ويوسف محمد لدور 32 في البطولات المحلية لأول مرة في تاريخ اللعبة بالنادي.

وحقق ملاكم نادي المنيا الأمير أشرف الفوز ببطولة الجمهورية باسم النادي مرتين متتاليتين، وفازت لاعبتان بفريق الملاكمة وهما: نجلاء جمعة بالمركز الأول وداليا حمدي بالمركز الثالث ببطولة الجمهورية عام 2017.

وفي لعبة الكونغ فو حصد النادي 9 ميداليات ذهبية و6 فضيات في بطولتي كأس مصر وكأس اللواء سمير فؤاد بجميع المراحل السنية، وتم تكوين فريق للسباحة لأول مرة وتمكن من حصد أكثر من 340 ميدالية متنوعة في بطولات الصعيد الأخيرة بالغردقة وبني سويف.