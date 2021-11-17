40 فنانة من 16 دولة أجنبية في زيارة للمعالم الأثرية بالأقصر «صور»

نظم مسؤولو منتدى المرأة العالمي للفنون التي تستضيف فعالياته مدينة الغردقة، جولة لعدد 40 فنانة من 16 دولة أجنبية لزيارة المعالم الأثرية بالأقصر شملت جولة نيلية، استمتعن خلالها بجو المحافظة الرائع، وذلك بدعم من هيئة تنشيط السياحة مبديات انبهارهن بعاصمة الحضارة المصرية القديمة، وزيارة معالم الأقصر الفرعونية.

الاستعداد للاحتفال بطريق الكباش

وأشار محمد حميدة الفنان التشكيلي ومنظم المنتدي المرأة العالمي للفنون بالممشى السياحي بالغردقة، إلى أن الزيارة السياحية للفنانات التشكيليات الأجانب، لمدينة الأقصر جاء لإظهار جمال المدن السياحية المصرية خاصة مدينة الأقصر بعد جهود وزارة السياحة لتطويرها تزامنًا مع الاستعداد لاحتفالية طريق الكباش هذا العام.

منتدى المرأة العالمي للفنون بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة أجنبية

وأضاف «حميدة» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن فعاليات «منتدى المرأة العالمي للفنون» تستضيفه الغردقة خلال دورته الأولى، بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة أجنبية.

وتابع: «ويضم المنتدى ورشا للفنون التشكيلية بالممشى السياحي، وورش عمل ومعرضا للفنون وجولات سياحية، بمشاركة أشهر الفنانات التشكيليات من مختلف أنحاء العالم». وأوضح: «وسوف تختتم فعالياته بعد غد الجمعة بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة أجنبية، ومنها «ألمانيا، وإيطاليا، وأمريكا، وروسيا، وأوكرانيا، والسعودية، ورومانيا، ومونتينيغرو، وصربيا، وبيلاروسيا، وشمال مقدونيا، ولبنان، واليونان، ولاتيفيا، وتركيا».

جهود الدولة في تمكين المرأة في المجتمع

ولفت إلى أن المنتدى تأكيدًا على توجيهات القيادة السياسية على تمكين المرأة ودورها بالمجتمع وإظهار خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والدعاية للمقاصد السياحية بمصر للعالم من خلال استضافة سفراء الفنون بالعالم، وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي بدعم الفن والفنانين.