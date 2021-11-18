حرب أسعار في سوق المياه المعدنية.. وتجار: بسبب نهاية العام

كشف محمد حاتم، أحد العاملين في مجال توزيع وتوريد زجاجات المياه المعدنية، إلى تجار الجملة والموزعين من قبل شركات الإنتاج، أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض في أسعار المياه المعدنية بشكل كبير؛ إذ وصل سعر الكرتونة إلى 28 جنيه، بعد 33، موضحا أنه سيجرى تغير تسعير التوريدات إلى تجار الجملة والموزعين كل أسبوعين تقريبا.

الأسعار تحدد من قبل الشركة المنتجة

وأضاف «حاتم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الأسعار تحدد من قبل الشركات المنتجة المياة للأسعار التي يجرى البيع بها من المخازن الخاصة بها؛ إذ تختلف من شركة لشركة، وهذا التخفيض يعني خفض القيمة الربحية للشركة من البيع.

وأشار العامل إلى أن أسعار زجاجات المياه المعدنية التي تحدد من قبل الشركات العاملة في هذا المجال ترتبط بشكل كبير بآليات العرض والطلب، فإذا كان الطلب على زجاجات المياه منخفض فيخفض السعر لزيادة كمية المسحوبات من المخازن، في أثناء التخفيض، أما إذا كان هناك طلب كثير فترفع الأسعار.

اتجاه لخفض الأسعار في حالات معينة

ولفت محمد حاتم إلى أن شركات المياه المعدنية تتجه إلى خفض الأسعار في عدة حالات، أهمها انخفاض الطلب على المياه المعدنية في السوق المصري، موضحا أن هذا دائما ما يحدث خلال فصل الشتاء؛ إذ يقل الطلب على زجاجات المياه بشكل كبير، نظرا لظروف الطقس، والذي يقلل من نسبة استهلاك الإنسان للمياه، وعدم إحساسه بالعطش كثيرا.

وأوضح أنه خلال نهاية كل عام تجرى الشركات تخفيضات؛ لأنها تريد إغلاق أوراق ومبيعات السنة، لذلك ترغب في بيع المنتج بأسرع وقت، حتى يجرى الانتهاء من الأموال المالية للشركة، خلال هذا العام.

ونوه «حاتم» إلى أن هناك بعض الشركات لا ترغب في أن تظل زجاجات المياةالمعدنية متكدسة في مخازنها لفترة طويلة، لذلك إذا حدث هذا تتجه لخفض الأسعار حتى تجذب التجار لشراء المنتج بالسعر الرخيص.