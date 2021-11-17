بسمة وهبة: لولا الرئيس السيسي لما توقف حمام الدم في ليبيا

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن جواز السفر المصري أصبح يمثل مكانة مصر الإقليمية والدولية وهو ما لمسته بنفسي أثناء تغطية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لباريس حول التباحث بشأن الملف الليبي، وعلقت: «لمسنا الاحترام والتقدير للمصريين والسيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فقد عوملنا بكل الاحترام والتقدير، هذا الأمر يعتبر ضمن الإنجازات الكثيرة التي حققتها الدولة المصرية في فترة زمنية قليلة، جواز سفرنا أصبح يعكس تجربتنا التنموية التي تبهر الجميع».

ماكرون استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بحفاوة

وأضافت «وهبة»، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على قناة «المحور»، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بحفاوة غير عادية واهتمام كبير، وناقشا ملفات كثيرة في لقائهما الثنائي رغم مشاركة بلدان كثيرة في هذا الحدث.

وواصلت: «عندما تحضر دولة لهذا النوع من المؤتمرات فإنها تكون مشغولة بشكل كبير، لكن هذا لم يمنع ماكرون من الاجتماع مع الرئيس السيسي، وهو ما يمثل عن قوة جواز سفرنا ونظرة الدول لنا».

باريس تعلم حجم مصر في الشرق الأوسط

وأوضحت بسمة وهبة أن: «الفرنسيين حرصوا على أخذ رأي الرئيس السيسي في كل كبيرة وصغيرة تخص اجتماع باريس قبل انعقاده، لأن باريس تعلم جيدا أن مصر هي القوة الكبيرة ورمانة الميزان في الشرق الأوسط، ويعلمون جيدا أن مفاتيح الملف الليبي في يد مصر، كنا في مكان مخصص لصحافة العالم لتغطية المؤتمر، وجرى تخصيص مكتب لي، وعندما بدأ دخول الرؤساء كان الصحفيون يهرولون وينتظرون دخول رئيس مصر».

السيسي أعاد صياغة مصير شعبه من جديد

وأشارت الإعلامية بسمة وهبة إلى أن مصر كان لها دور أساسي في هذا المؤتمر، والعالم يعي جيدا من هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكيف أعاد صياغة مصير شعبه من جديد، وكيف أنه يحرص على سلامة الدول المحيطة بمصر، وتابعت: «صورة الرئيس ماكرون وهو يستقبل رئيسنا لم تعد جديدة، وكلنا تابعنا حفاوة القادة والزعماء للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولولا الخطوط الحمراء التي أعلن عنها رئيسنا، لما كان توقف حمّام الدم في ليبيا».

وأوضحت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي وقف رئيسها بكل قوة وقال إن ليبيا خط أحمر، وعقبت: «نتذكر جميعا خط سرت الجفرة الذي أعلن الرئيس السيسي أنه خط أحمر، وهنا التزمت جميع الأطراف بإرادتها ودون إرادتها، وكانت النتيجة أن مصر فتحت طريقا واسعا لحل سياسي في ليبيا جعلها تكون قريبة جدا من إجراء أول انتخابات رئيسية، كما أن مصر استضافت القبائل الليبية من شرق ليبيا إلى غربها حتى تعمل على ملف المصالحة المجتمعية والوطنية».

السيسي يصف الليبيين بـ«أحفاد عمر المختار»

وأكدت أن مصر استضافت اجتماعات القادة العسكريين الليبيين، لبحث توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى عملها على وقف إطلاق النار ووقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وصممت على خروج المرتزقة من ليبيا حفاظًا على وحدة البلاد.

وقالت «وهبة» إن وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بمؤتمر باريس الدولي، لليبيين بأنهم «أحفاد عمر المختار» كان بليغا جدًا، لأن عمر المختار هو المواطن الليبي الذي رفض العيش تحت حكم الاستعمار الإيطالي، غير رفضه نهب ثروات ليبيا من قبل الاحتلال الأجنبي، وهو ما كان يريد الرئيس السيسي إيصاله للشعب الليبي.