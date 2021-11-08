بسمة وهبة: إزالة صناديق التبرعات من المساجد قرار تاريخي وجريء

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن قرار إزالة صناديق التبرعات من المساجد، يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية لأي سبب كان، ويمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد، مشددة على أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة في ملف تطوير الخطاب الديني، بشكل لم يكن يحلم به أحد من قبل، ووصفت القرار بأنه «جريء وتاريخي».

سرقة أموال التبرعات

وأضافت وهبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن الدولة المصرية شهدت عشرات الحوادث التي سُرقت فيها أموال التبرعات، كما حدثت خلافات حول الأهداف، التي تنفق فيها أموال التبرعات: «سمعنا حكايات عن ناس بتنصب باسم المساجد، وتلم تبرعات في الطرق أو داخل المساجد، عشان حالات إنسانية، وبعدين نكتشف إن الفلوس دي راحت في الهواء، يبقى الحل إن يبقى في قانون يحمي التبرعات، ويمنع استغلال المساجد».

حسابات بنكية لتلقي التبرعات

وتابعت الإعلامية، أن القرار نصّ على تخصيص حسابات بنكية واضحة لتلقى التبرعات، وإدارات المساجد من حقها تفتح حساب رسمي بالبنوك أو بالهيئة القومية للبريد، وتبقى كل التبرعات موثقة ومثبتة: «الفلوس مش هتتصرف حسب مزاج الأفراد».

وتابعت الإعلامية، أن هذا القرار تأخر تنفيذه كثيرًا، لكنه يأتي في إطار جهود الجمهورية الجديدة، التي تعمل على تنفيذ الحوكمة المالية والإدارية بمنتهى الاحترافية، حتى يكون كل شيء في نصابه.

وأكدت، أن هذا القرار تاريخي وجريء، لأنه ينهي سنوات كثيرة استغلت فيها أموال التبرعات واستخدمت في غير مكانها: «هذا القرار بجانب قرارات أخرى، على غرار ضم المساجد والزوايا للأوقاف، اللى كان قرار محترم وشجاع، وقضى على سنوات طويلة كان يتم فيها استغلال المساجد من قبل الجماعات الإرهابية، من أجل نشر التطرف».