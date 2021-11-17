«الأوقاف» تنهي خدمة إمام وخطيب بالدقهلية بناء على حكم قضائي

قررت وزارة الأوقاف، اليوم، إنهاء خدمة سليمان فايد سليمان محمد، إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، بناء على حكم قضائي، ونشرت الوزارة صيغة القرار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

إنهاء خدمة إمام وخطيب بالأوقاف

وقالت وزارة الأوقاف، إن هذا القرار جاء بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه، ولذلك أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية أوقاف الدقهلية، بالقرار الإداري رقم 768 لسنة 2021م، خدمة سليمان فايد سليمان محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية.

وتابعت الوزارة: «وتؤكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك».

وأصدر الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارا قبل أيام، بمنع جمع التبرعات النقدية في المساجد، مع تخصيص حسابات بنكية لهذا الغرض، كما أعلنت الوزارة قائمة بأسماء المساجد التي بها صناديق للنذور، وقررت أيضا منع جمع أية أموال من عمال المسجد مقابل الحفاظ على أحذية المصلين.

واعظات الأوقاف

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الأوقاف، إعلانا بشأن الواعظات المعتمدات الراغبات في العمل محفظات بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، والمراكز الثقافية وعددهن 39 واعظة.

وأصدرت الوزارة، قائمة بأسماء 39 واعظة، مشيرة إلى ضرورة حضورهن إلى مسجد النور بالعباسية، 24 نوفمبر الجاري، في التاسعة صباحًا، مع إحضار صورة من المؤهل الدراسي، وصورة من الرقم القومي، مع الاطلاع على الأصل، وصورتين شخصيتين حديثتين.