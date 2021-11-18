محطات زيارة الأمير تشارلز لمصر.. أبرزها الأزهر والأهرامات

يحل الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، ضيفين على مصر، اليوم الخميس، بعد زيارة استمرت يومين للأردن، كشف السفير البريطاني بالقاهرة عن محطات زيارة الأمير تشارلز لمصر.

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز لمصر: تبدأ بلقاء السيسي

وقال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عن تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى مصر، المقررة اليوم.

ولفت إلى أنه سيكون هناك لقاء ثنائي، يجمع كلا من الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، بالرئيس السيسي والسيدة انتصار، في بداية زيارة الأمير تشارلز لمصر، وسيعقب ذلك لقاء خاص يجمع بين الأمير والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمشيخة الأزهر الشريف، في إطار اهتمامه بالجوانب الدينية.

زيارة الأمير تشارلز لمصر تشمل حفلا بالقرب من الأهرامات

وفما يتعلق ببقية محطات زيارة الأمير تشارلز لمصر، أشار السفير البريطاني بالقاهرة إلى أن الأمير تشارلز لديه رغبة في زيارة الإسكندرية، نظرا لوجود تعاون وثيق ثقافي بين البلدين؛ إذ تتزامن زيارة الأمير تشارلز لمصر مع رسو حاملة الطائرات البريطانية «كوين إليزابيث» في الإسكندرية، ما يمثل فرصة ذهبية لزيارتها في اليوم الثاني لرحلته في مصر.

وأشار السفير البريطاني إلى أن برنامج زيارة الأمير تشارلز لمصر، سيشمل حفلا رسميا بالقرب من الأهرامات، وسيلقي خطابا فيما يخص حماية البيئة، في إطار استمرارية التعاون بين البلدين بعد قمة cop 26.

ونوه إلى أن زيارة الأمير تشارلز لمصر ليست الأولى؛ إذ زارها في عام 2006، لافتا إلى أنه في الزيارات الملكية نحتاج لفترة إعداد عام للبلدان العريقة مثل مصر، لكن الأول أراد الزيارة فورا.

وأعلنت السفارة البريطانية في مصر، أمس، أن السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، يتطلع إلى الترحيب بالأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول في مصر، التي من المقرر أن يزورها غدا، بعد زيارتهما للأردن في أول جولة خارجية لهما، منذ جائحة كورونا، قائلة: «أهلا وسهلا في مصر أم الدنيا».