كيف ساعدت اليوجا الأمير تشارلز في التغلب على فيروس كورونا؟

اقترح الأمير تشارلز، أمير ويلز، على الأشخاص الذين يكافحون من أجل العودة إلى صحتهم الكاملة بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أن يمارسوا اليوجا.

وفي لقاء بالفيديو أمام ندوة الرعاية الصحية واليوجا الافتراضية، منذ 5 أشهر، حملت عنوان «التعافي بعد كوفيد»، قال ولي العهد البريطاني: «على ما يبدو أن الأطباء يجب أن يعملوا مع متخصصي الرعاية الصحية التكميلية، من أجل بناء خارطة طريق للأمل، والشفاء بعد كورونا».

الأمير تشارلز: هذا الوباء أكد أهمية التأهب والمرونة

وقال أمير ويلز: «لقد أكد هذا الوباء على أهمية التأهب والمرونة والحاجة إلى نهج يعالج صحة ورفاهية الفرد كله كجزء من المجتمع، والذي لا يركز فقط على الأعراض وحدها، وكجزء من هذا النهج يمكن أن تساهم اليوجا العلاجية المدروسة في الصحة والشفاء، اليوجا بطبيعتها ممارسة يسهل الوصول إليها، توفر للممارسين طرقًا لإدارة التوتر وبناء المرونة وتعزيز الشفاء».

وأقر الأمير، في حديثه إلى الحاضرين بالحدث الذي شارك في تنظيمه كلا من Yoga In Healthcare Alliance وGive Back Yoga Foundation، بتجربته الخاصة مع كورونا، في مارس من العام الماضي، قائلا: «يبدو أنني أفلت من العقاب تماما، هذا ليس هو الحال بالنسبة لملايين الأشخاص في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم».

اليوجا تحسن الرفاهية الجسدية

من جانبه، قال الدكتور أدريان جيمس، رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين، الذي ألقى محاضرة في الحدث، بعنوان «الأزمة غير المرئية: عواقب الصحة العقلية لوباء عالمي وكيف يمكن لليوجا أن تساعد»: «اليوجا والبستنة الجماعية وفصول الفنون والأنشطة البدنية والدورات التدريبية الأخرى تعمل على تحسين الرفاهية الجسدية والعقلية للمرضى».

وأضاف لصحيفة الجارديان: «من الضروري أن تكون الخدمات متاحة بالتساوي في جميع أنحاء البلاد، وأن يوفر وصف اجتماعي إحالة الأشخاص إلى الأنشطة غير السريرية في خدمات الصحة العقلية المجتمعية والمرضى الداخليين ولا يقتصر على الرعاية الأولية فقط».

وأضاف «جيمس»: «تُستخدم الوصفات الاجتماعية لتكملة العلاجات الحالية وليس كبديل للعلاجات الكلامية أو التدخلات الطبية».

تشارلز، الذي يمارس اليوجا، ليس المعجب الوحيد في العائلة المالكة؛ إذ قالت زوجته دوقة كورنوال: «إنه يجعلك أقل تيبسًا وأكثر ليونة».

وفي عام 2019، قال أمير ويلز، إن اليوجا «أثبتت آثارها المفيدة على كل من الجسم والعقل، وقدمت فوائد اجتماعية هائلة تساعد في بناء الانضباط والاعتماد على الذات والرعاية الذاتية».