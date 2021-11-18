منى فاروق من دبي: «لا تحزن إن الله معنا» (صور)

نشرت الفنانة مني فاروق عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، مجموعة صور لها وهي ترتدي فستان أسود، في رحلتها بدبي من داخل أحد المطاعم، وعلقت قائلة: «لا تحزن إن الله معنا.. غدا أفضل».

نصيحة منى فاروق لجمهورها

ووجهت الفنانة منى فاروق منذ أيام نصيحة لجمهورها، من أجل التغلب على صعوبات الحياة، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام».

وقالت الفنانة: «أهلك ميعرفوش حجم الصعوبات والضغط اللي بتمر بيه في شغلك، وشغلك مش فارق معاه ظروف حياتك وبيتك، صحابك القدام مش هيفهموا حجم المسؤوليات الجديدة اللي بقت فوق كتافك».

‎وأضافت منى: «صحابك الجداد ميعرفوش كم الخذلان والصعوبات اللي شفتها في حياتك، وشريك حياتك منتظر دايما الحب والدعم منك، باختصار محدش هيحس بيك ويقويك ويطبطب عليك زي نفسك»، متابعة: ‎«فخليك رحيم بيها، وكفاية تظلمها وتيجي عليها، ‎والجأ للي خلقك ورحيم بيك، هو أعلم بحالك وأرحم بيك من أي حد».

منى فاروق تمر بحاله نفسية سيئة

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت منى فاروق عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، من خلال لايف عبر خاصية «الاستوري»، مرورها بأزمة نفسية سيئة.

وقالت خلال الفيديو: «أنا حاليا أمر بحالة نفسيئة سيئة، ولكني أحاول التغلب عليها بالصلاة وطاعة الله والموضوع بالفعل بيفرق معايا جدا، ويا ريت كل اللي يشاهدني الآن كلما تشعر بضيق صلي وتقرب من الله».

وأضافت منى: «كلما تسيطر علي هذه الحالة، أحاول أن أبث بداخلي التفاؤل، لأن ربنا رحمته واسعة، لا بد من وجود الطموح لكي نستطيع أن نكمل حياتنا».

واختتمت الفنانة: «لما يكون مزاجي سئ وأمر ببعض الأمور والأزمات، أنظر حولي وأشكر ربنا على نعمة أصحابي وأهلي وكل من يحبني».

يذكر أن منى فاروق تصور حاليا عددا من الأعمال الفنية، والتي تشهد عودتها بعد غياب سنوات، لكنها حتى الآن لم تعلن أي تفاصيل عنها.