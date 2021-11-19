تفاصيل وشروط قرض التمويل العقاري من بنك فيصل الإسلامي

تأكيدا للدور الإجتماعى والقومى له، يتيح بنك فيصل الإسلامي خدمة الحصول على وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسلوب المرابحة الشرعية، وبأقل عائد وأطول فترة سداد ضمن قروض التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك عبر موقعه الرسمي.

تفاصيل وشروط الحصول على قرض التمويل العقاري من بنك فيصل الإسلامي

يحث الحصول على قرض التمويل العقاري للأفراد من ذوي الدخل الثابت موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والخاص وأعضاء النقابات المهنية، وأصحاب الأعمال الحرة ممن لديهم سجل تجارى وبطاقة ضريبية.

تقدم لكم «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك فيصل الإسلامي

- أن يكون المتقدم للحصول على القرض مصري الجنسية، وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 عاما بانتهاء مدة السداد.

- لا يحق للمستفيد والأطراف المرتبطة به (الزوج / الزوجة) الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة.

- يجب أن تكون الوحدات السكنية جاهزة، وليست تحت الإنشاء، بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو بمشروعات الإسكان التي تقام لمحدودي أو متوسطي الدخل بالمحافظات.

- يتم التحقق من مستندات الملكية والعقار موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأية رهون أو امتيازات للغير وتكون مرخصة.

- يتم التأمين التكافلي مجانا على المستفيد من قرض التمويل العقاري، ضد العجز الكلى والوفاة.

- ألا يقل المقدم عن 10% من قيمة الوحدة.

- تمويل البنك: 90% من قيمة الوحدة (حد أقصى).

- معدل العائد: 5% سنوي (متناقص) لفئة أقل من محدودى الدخل و7% سنوى (متناقص) لفئه محدودى الدخل.

- لا تتجاوز فترة السداد 20 عاما؛ أو المدة من تاريخ التنفيذ حتى بلوغ سن الستين.

- قيمة القسط: في حدود 35% من صافى الدخل.

- عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني.

- يقدم الصندوق دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5000 جنيه حتى 25000 جنيه.