تشترط مبادرة التمويل العقاري أن تكون الوحدة السكنية المستفيدة من المبادرة كاملة المرافق، كاملة التشطيب، قابلة للتسجيل، وليس عليها أي مخالفات، وأن تكون الوحدة السكنية، بغرض السكن الدائم، وليس السكن الموسمي أو السياحي.

كما تشترط مبادرة التمويل العقاري ألا يزيد الدخل الشهري لمحدودي الدخل على 4500 جنيه للأعزب، أو 6 آلاف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة على 350 ألف جنيه.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أسباب تمنعك من الحصول على شقق التمويل العقاري، وفقاً لما صدر عن البنك المركزي، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

5 أسباب تمنعك من الحصول على شقق التمويل العقاري

1- غير مصري الجنسية: إذا كان صاحب الطلب غير مصري الجنسية لن يتم قبول طلبه ويرفض في الحال.

2- الاستفادة من مبادرات سابقة: في حالة استفادة العميل المتقدم للحجز أو زوجته، من مبادرات التمويل العقاري السابقة للحصول على وحدة مدعمة.

3- تجاوز عمر المستفيدين 75 عاماً: في حالة تجاوز عمر المستفيدين من المبادرة من المعاشات أو المستفيدين من المعاشات «الابنة أو الزوجة» 75 عاما، عند سداد آخر قسط من القرض مع تحويل المعاش على الجهة الممولة، بالإضافة إلى عدم وجود دخل إضافي للعميل بجانب دخله الأساسي، حتى يتسنى قدرته على سداد القسط.

4- محل الإقامة والعمل: حيث يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملة أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

5- الحصول على قروض بنكية: في حالة ثبت حصول العميل على قروض من البنوك تجاوزت 40% من إجمالي دخله الشهري.

فائدة متناقصة 3% وسداد على 30 سنة

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي رسمياً، خلال الفترة الماضية، تحديداً منتصف يوليو 2021، تقديم تمويل بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 سنة كحد أقصى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.