تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي بعد وقف المصاريف الإدارية

من أجل العمل على زيادة مبيعات القروض وإقبال الكثيرون عليها، وتقديم تيسيرات عدة لهم لجذبهم، ومن منطلق إعانتهم بمناسبة بدء الفصل الدراسي الجديد للمدارس والجامعات 2021، قررت 3 بنوك إيقاف احتساب مصروفات إدارية على القروض الشخصية (الكاش) بداية من شهر أكتوبر الماضي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي بعد قرار وقف المصاريف الإدارية عند سحب القروض.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي بعد وقف المصروفات الإدارية

قيمة القرض: تبدأ قيمة القرض من البنك الأهلي من 15 ألف وتصل إلى 3 ملايين جنيه لبعض العملاء.

فترة سداد القرض: تمتد من سنة إلى 12 عاما.

نسبة الفائدة: تتراوح للقرض الشخصي في البنك الأهلي من 14.5% إلى 16.5% سنويا، حسب نوع وظيفة العميل، وإمكانية تحويل رواتب جميع العاملين بالشركة على البنك، أو راتب العميل فقط.

عمر العميل: يشترط أن يتراوح من 21 إلى 60 عاما، عند سداد آخر قسط من القرض.

- الدخل الشهري: 1500 جنيه كحد أدنى.

- قيمة القسط: لا يزيد عن 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، ولذا قيمة القسط المدفوع تدخل ضمن أسباب تحديد قيمة القرض الشخصي.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض من البنك الأهلي

- إحضار بطاقة الرقم القومي للعميل بشرط أن تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث سواء مياه أو كهرباء أو غاز، لا يكون مر عليه أكثر من 3 أشهر.

- إحضار شهادة معتمدة من جهة العمل بإجمالي الدخل الشهري، وتعهد بتحويل الراتب على البنك.

- تقديم صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- إحضار كشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور.