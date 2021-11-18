5 معلومات عن زهير رمضان نقيب الفنانين بعد وفاته.. قدم 145 عملًا فنيًا

توفي مساء أمس نقيب الفنانين زهير رمضان، وبحسب ما أعلنه الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: «البقاء لله.. وفاة الفنان السوري زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين، بعد صراع مع المرض».

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان.

زهير رمضان، هو ممثل سوري ونقيب الفنانين السوريين، ولد في اللاذقية بسوريا، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية من قسم التمثيل.

بدايات الفنان الراحل زهير رمضان الفنية

بدأت مسيرة النجم الراحل زهير رمضان، الفنية من خلال عام 1989، حينما شارك في أول عمل درامي له، والذي يحمل اسم «شجرة النارنج»، كما استطاع خوض تجربة الأعمال السينمائية، من خلال فيلم «ليالي بن آوي».

زهير رمضان يقدم للشاشة ما يقرب من 145 عملاً فنياً

ظهر إبداع النجم الراحل ونقيب الفنانين زهير رمضان، عن طريق الأدوار الصعبة والمختلفة، التي استطاع تقديمها طيلة مشواره الفني، ولكنه أجاد تجسيد الأدوار الكوميدية، والدرامية، وكذلك الشامية، كما تمكن من تقديم ما يقرب من 145 عملاً فنياً.

مسلسل «باب الحارة» أشهر أعمال زهير رمضان الدرامية

كانت أشهر أعمال النجم الراحل ونقيب الفنانين زهير رمضان، هو شخصية «أبو جودت»، من خلال مسلسل «باب الحارة»، حيث لعبت هذه الشخصية دوراً هاماً في هذا العمل، والذي أدى من خلالها دور الشرطي الفاسد الذي يحب المال ويسعى لأجله، غير مدرك أن ما يفعله جريمة وفساد.

زهير رمضان في منصب نقيب نقابة الفنانين

تم انتخاب النجم الراحل زهير رمضان، في منصب نقيب نقابة الفنانين في عام 2014، كما تمت إعادة انتخابه في عام 2020، وأصبح أيضاً عضواً في مجلس الشعب في عام 2016.