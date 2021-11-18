رئيس «الشيوخ» يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بالكرملين

حرص المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق له من مجلس الشيوخ، على وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في ساحة الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول

وشارك في الزيارة، فريت مباركوفيتش محمد شين، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الفيدرالية، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، والوزير المفوض محمد شوقي زعزوع، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية مصر العربية في روسيا.

يأتي ذلك على هامش الزيارة الرسمية، التي يجريها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لروسيا الاتحادية، بدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي.

ويضم الوفد البرلماني المصري، الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، المستشار محمود عتمان، أمين عام المجلس، ونهى أحمد زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.