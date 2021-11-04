رئيس «الشيوخ» يبحث علاقات التعاون مع رئيس برلمان زيمبابوي

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق له.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ، في بداية اللقاء، عن ترحيبه بتلك الزيارة التي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين برلماني البلدين الصديقين، مشيراً إلى تطلعه لتحقيق مزيد من الخطوات التي تعزز العلاقات الثنائية بين مصر وأشقائها في إفريقيا على مختلف الأصعدة و المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية.

رئيس برلمان زيمبابوي يشيد بالقيادة المصرية

من جهته، أعرب رئيس البرلمان الزيمبابوي عن تقديره الشديد لمصر قيادة وشعباً مشيداً بحسن الاستقبال الذي قوبل به في مصر، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع البرلمان المصري لتنسيق الرؤى المشتركة لمختلف القضايا في المحافل الدولية.

وفي نهاية اللقاء، قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق درع مجلس الشيوخ لرئيس البرلمان الزيمبابوي، تكريمًا له والذي قدم بدوره هدية تذكارية لرئيس مجلس الشيوخ تقديراً له.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس، والسفير عمرو عبدالوارث ممثل وزارة الخارجية.