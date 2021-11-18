بدأت العديد من الجهات الرسمية والوزارات الحكومية تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول الموظفين الغير حاصلين على لقاح كورونا من أجل السيطرة على الوباء وعدم تفشي الفيروس داخل أماكن العمل الرسمية التابعة للحكومة، واتجه بعض الموظفين لتزوير شهادة لقاح كورونا دون معرفة العقوبة المنتظرة حيال فعل هذا الأمر الذي يعاقب عليه القانون، وفقًا للوائح المنصوص عليها في قانون التلاعب والتزوير في الأوراق الرسمية.

تزوير شهادة لقاح كورونا.. تعرف على العقوبة

ويرغب بعض المواطنين في تزوير شهادة لقاح كورونا حتى يسمح لهم بالدخول لأداء عملهم بصورة كاملة حتى لا يتعرضوا للفصل من العمل، وفي حالة تزوير شهادة لقاح كورونا تعرف على العقوبة وفقا لما تنص مواد القانون المصري.

إتاحة شهادات التطعيم الورقية وتطبيق الجواز الصحي للماوطنين

وأعلنت وزارة الصحة أنها توفر شهادات تطعيم كورونا الورقية لكافة المواطنين الذين حصلوا على اللقاح لوجود ما يثبت أنهم حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح أو جرعتين أو حصلا على كلا الجرعتين، بالإضافة إلى توفير تطبيق «اطمئن» الإلكتروني أو جواز السفر الصحي تسهيلا على المواطنين لإثبات حصولهم على اللقاح.

أشارت الوزارة، إلى أنها توفير كافة اللقاحات للمواطنين من مختلف الفئات التي يمكن أن تحصل على اللقاح لتجنب انتقال العدوى للمواطنين في مختلف الأماكن ومنها الجهات والمقرات الحكومية التي يرتادها المواطنين بصورة يومية للقضاء مصالحهم.

عقوبة شهادة تزوير لقاح كورونا تصل لــ10سنوات

وفي سياق متصل قال علاء عبدالسلام، المحامي بالنقض، أن عقوبة تزوير شهادة تطعيم كورونا تتراوح ما بين ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبجانب وجود غرامة مالية يدفها الشخص المزور لشهادة تطعيم كورونا، لافتا أن العقوبة نافذة وتعد جريمة من الدرجة الأولى لكونها تزوير لأوراق تابعة لجهة رسمية.