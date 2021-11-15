بدأت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والجهات والمؤسسات، اعتبارا من اليوم، بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمنشآت الحكومية، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار الفيروس التاجي بأماكن العمل أو الدراسة، بالتزامن أعلنت وزارة الصحة التقديم على لقاح كورونا مصر محذرة المواطنين من تزوير شهادات التطعيم.

التقديم على لقاح كورونا مصر.. احذر تزوير شهادة التطعيم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» عن خطوات التقديم على لقاح كورونا مصر خاصة للموظفين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، وبالتزامن مع بدء المؤسسات الحكومية في منع دخول الموظفين غير الملحقين، موضحة أنه يمكن للموظفين الآن الحصول على اللقاح حتى يتثنى لهم الحصول على لقاح كورونا، محذرة من تزوير شهادة التطعيم.

الصحة الموقع متاح أمام المواطنين يوميا

وفي سياق متصل، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن موقع التقديم على لقاح كورونا مصر متاح يوميا أمام كافة الفئات التي يمكن أن يحصلوا على اللقاح كورونا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك العديد من الخصائص التي وضعتها وزارة الصحة في شهادة تطعيم كوورنا لتجنب تزوير المواطنين للشهادات.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا:

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

- الإجابة عن سؤال: هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقمَا عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.