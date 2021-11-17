«الصحة»: زيادة القوافل الطبية خلال الفترة المقبلة للقضاء على الأمراض المزمنة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد المبادرات الرئيسية نظرا لما تمثله من أهمية كبرى في الكشف عن الأمراض المزمنة وتوجيه الوعي الصحي لدى المواطنين وكذلك توفير الأدوية اللازمة لبعض الأمراض المنتشرة في قرى المحافظات.

الصحة: توفير المستلزمات الطبية لعودة المبادرات

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لــ«الوطن»، أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على ترتيب كافة المبادرات لتجهيزها وتوفير كافة المستلزمات الطبية وكذلك الكوادر البشرية لتجوب محافظات الجمهورية وذلك ضمن خطة الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة وتطبيق رؤية مصر2030.

3 تخصصات جراحية جديدة للقوافل الطبية

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزارة قامت بإضافة 3 تخصصات جراحية جديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وتمثلت في جراحات «الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع» نظرا لما تمثله هذه التخصصات من خطورة على صحة المصابين من مشاكل صحية.

وتابع عبدالغفار، أنه من المقرر إضافة تخصيص فرق طبية تجوب محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة لتطعيم المواطنين بكافة اللقاحات المختلفة من أجل السيطرة على الوباء والحد من انتشار الوباء.

المبادرات الرئاسية تستهدف القضاء على الأمراض المزمنة

وأشار عبدالغفار، إلى أن المبادرات الرئاسية التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي تستهدف الكشف عن الأمراض المزمنة التي تسعى الوزارة للقضاء عليها على غرار فيروس سي، وتمثلت هذه المبادرات في:

قائمة بأسماء المبادرات الرئاسية

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

- مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.

- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

- مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.