المشدد 7 سنوات لصاحب معرض سيارات في طوخ لحيازته مخدرات وسلاح

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 6 سنوات و100 ألف جنيه غرامة على صاحب معرض سيارات لحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، كما حكمت عليه أيضا بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفي جنيه لحيازة سلاح ناري.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجي نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات.

تفاصيل إحالة المتهم للجنايات

وجاء في أمر الإحالة اتهام «هـ ف م»، 42 عاما، مقيم مركز طوخ، وصاحب معرض سيارات، بتهمتين الأولى إحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين، والثانية إحراز سلاح ناري «فرد خرطوش».

ضط صاحب معرض سيارات بحوزته سلاح ومخدرات

ترجع وقائع القضية عندما تلقى مدير أمن القليوبية بلاغا من مباحث طوخ، بضبط «هـ ف م»، 42 عاما، صاحب معرض سيارات، أثناء سيره بإحدى الطرق العامة تعثر وسقط منه كيس به هيروين وتناثرت محتوياته، وتبين أن بداخله 100 ألف لفافة هيروين وسلاح ناري ومبلغ مالي، وبمواجهته أوضح أن حيازته للهيروين بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والسلاح الناري لحماية تجارته.

وبعرضه على النيابة أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بالمشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن التهمة الأولى «حيازة هيروين بقصد الاتجار»، وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة 2000 جنيه عن التهمة الثانية «حيازة سلاح ناري»، ومصادرة جوهر المخدر والسلاح وإلزامه بالمصاريف.