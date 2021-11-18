البلوجر روان بن حسين بعد براءتها من غسيل الأموال: «يهمني جمهوري»

تصدرت البلوجر والمطربة الكويتية روان بن حسين، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أصبحت حديث رواد هذه المواقع، خلال الساعات الماضية، خاصةً بعدما أعلنت عن براءتها من التهمة التي وُجهت إليها هي ووالد ابنتها بغسيل الأموال.

روان بن حسين تتحدث عن براءتها من تهمة غسيل الأموال

وظهرت البلوجر والمطربة الكويتية روان بن حسين، خلال مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، تتحدث فيه عن براءتها من تهمة غسيل الأموال، قائلة: «صدر الحكم بإدانة فهد أنور الحداد وصديقه أبوطلال الحمراني، وذلك بسبب اتهامهم لها ولوالد ابنتها بغسيل الأموال».

روان بن حسين: لا أبحث عن تعويض مادي ولكني أرغب في كشف الحقيقة لجمهوري

وأشارت البلوجر والمطربة الكويتية روان بن حسين، في حديثها، أنها شعرت بصدمة كبيرة عند اتهامها هي ووالد ابنتها بغسيل الأموال، متابعة: «أثق في نزاهة القضاء الكويتي الذي أنصفني، وأنا لا أبحث عن تعويض مادي، ولكني أرغب في كشف الحقيقة لجمهوري».

ولكن من هي روان بن حسن، هي بلوجر ومغنية كويتية، وُلدت في عام 1996، وتقيم في دبي بالإمارات.

دراسة روان بن حسين

درست البلوجر الكويتية روان بن حسين، القانون، كما تخرجت في كلية القانون بعد بعثة للدراسة حصلت عليها عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لتفوقها في الثانوية العامة على مستوى دولة الكويت.

زواج روان بن حسين

تزوجت من رجل الأعمال الليبي، يوسف المقريف، بعدما اعتدى عليها بحسب ستوري لها نشرته «بي بي سي» تؤكد به ذلك، وقررت الإبلاغ عنه، لولا أن والد زوجها أقنعها بأنه سيتزوجها بعد التخرج، وبالفعل حدث ذلك، وأنجبت منه طفلة، والتي تُدعى «لونا»، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

آخر أعمال روان بن حسين الغنائية

أصدرت البلوجر الكويتية روان بن حسين، آخر أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم «لا تغنيلي»، في شهر سبتمبر الماضي، من العام الجاري 2021، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

كليب «لا تغنيلي» يتخطى المليون مشاهدة

استطاع كليب «لا تغنيلي»، للبلوجر والمطربة الكويتية روان بن حسين، تحقيق حوالي مليون ومائتان ألف، منذ مدة طرحه على موقع الفيديوهات «يوتيوب».