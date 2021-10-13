11 معلومة عن روان بن حسين: «تعرضت للاغتصاب قبل الزواج ولها أغنية مصرية»

احتلت البلوجر والمطربة الكويتية روان بن حسين التريند وكانت ضمن الأكثر بحثًا على محرك البحث العملاق «جوجل» وذلك بعد ظهورها في فيديو مع الفنان سعد لمجرد وانتشار فيديو لهما وهما يرقصان مع بعضهما البعض، وظهرت روان بن حسين وسعد لمجرد وهما يرقصان ويتبادلان الأحضان والقبلات.

«الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات عن روان بن حسين كما يلي:

1- روان بن حسين مواليد 30 ديسمبر 1996، وكانت تعاني من السمنة وزيادة الوزن والتنمر في طفولتها، وكانوا يطلقون عليها «البطة».

2- بلوجر ومغنية كويتية عمرها 24 عاما تنتمي لبرج الجدي.

3- تحمل الجنسية الكويتية ووالدها كويتي وأمها فلسطينية.

4- تقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

5- درست القانون وتخرجت في كلية القانون بعد بعثة للدراسة حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية لتفوقها في الثانوية على مستوى دولة الكويت.

6- تزوجت وعمرها 22 عاما من رجل الأعمال الليبي، يوسف المقريف بعد اغتصابه لها بحسب ستوري لها نشرته «بي بي سي» مؤكدة أنه اغتصبها وكادت تبلغ عنه لولا أن أقنعها والد زوجها بأنه سيتزوجها بعد التخرج وبالفعل تزوجها وأنجبت منه طفل قبل أن تعلن انفصالها عنه بسبب نقله مرض جنسي لها «الورم الحليمي» نتيجة ممارسته الجنس مع بائعات الهوى حسب زعمها وندمت مؤخرًا على هذه التصريحات بسبب ابنتها ولم تكن ترتدي خاتم الزفاف.

7- بلوجر مشهورة في الكويت ومنطقة الخليج ولديها 5.9 مليون متابع على انستجرام، وهي مشهورة في مجال الأزياء.

8- لديها ابنة وحيدة تدعى «لونا» وشغلت قضية انفصالها عن زوجها الرأي العام في الخليج بسبب زعمها نقل زوجها مرض إليها.

9- لها أغنيتين منها أغنية باللهجة المصرية «كان يا ما كان» والتي حققت 49 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وآخر أغنية لها «لا تغنيلي» باللهجة الخليجي وحققت 850 ألف مشاهدة فقط على موقع «يوتيوب».

10- تقوم بعمل اعلانات لبعض الماركات عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

11- تعتبر أعظم انجاز اتخذته في حياتها هو قرار تأسيس عائلة وهي بهذا العمر الصغير، وأعظم تحدي قابلها في حياتها هو قرار انجاب طفلتها.