براءة 3 مسؤولين سابقين بهيئة الزراعة في قضية تسوس القمح  

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة 3 مسؤولين سابقين بالهيئة الزراعية المصرية من تهمة الإهمال بكميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة، ما أدى إلى تسوسها وظهور إصابات حشرية وبيعها كمبيد سام بأقل من سعر السوق، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

البراءة شملت مدير محطة طنطا

وشمل حكم البراءة كلً من «ي.ح» مدير محطة طنطا لإعداد التقاوي، و«ط.ع» مدير عام الإدارة العامة للمحاصيل الزراعية بالإدارة المركزية للإنتاج بالهيئة الزراعية المصرية سابقاً، و«ا.ا» مكلف بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإنتاج سابقًا بذات الهيئة.

النيابة تُفند الاتهامات

ونُسب للمحال الأول التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كميات تقاوي القمح المتراكمة بالمحطة، ما أدي إلي تسوسها وظهور إصابات حشرية بها وبيعها كطعم سام بأقل من سعر السوق، وإهماله في عمله ما أدى إلى وجود شقوق بمخازن المحطة وقمامة وأجولة بها إصابات حشرية، ونُسب للثاني عدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكميات المتخلفة عن التوزيع بمحطة طنطا ما أدى إلى عدم صلاحيتها وبيعها بالخسارة، فيما نُسب للثالث عدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تراكم كميات من القمح بمحطة طنطا أدت الي إلحاق خسارة بالجهة الإدارية نتيجة بيعها كطعم سام بالمزاد العلني.

بدأت الواقعة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن متابعة وتقييم أداء الهيئة الزراعية المصرية عن العام المالي 2018/2017 وطلب تحديد المسؤولية عن الإهمال الجسيم في المحافظة علي المال العام المتمثل في تخزين كميات من القمح متخلف عن التوزيع تعرض للتلف نتيجة سوء التخزين المتمثل في زيادة نسبة التسوس، وجود شقوق بالمخازن وتراكم القمامة وعدم إجراء التبخير والتطهير واستعمال المبيدات الحشرية ما أدى إلى بيعها كطعم سام وإلحاق خسارة مالية به.

ودفع المحال الأول، بأنه قام باتخاذ كافة الإجراءات لتبخير تلك الكميات في المخازن لمنع إصابتها بالتسوس والحشرات، وكان يحتفظ بتلك الكميات تحت مظلات حديدية لضمان التهوية الجيدة، ولكن نظراً لمرور أكثر من عام على التخزين، أدى ذلك إلى التأثير على صلاحيتها للإنبات، وقام بعرض عدة مذكرات على مدير عام المحاصيل للاستعلام عن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال تلك الكميات وتم عرضها على الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والتي رفض تلك الكميات لعدم صلاحيتها للإنبات، وقدم لدفاعه سندا من صور ضوئية من المكاتبات المؤيدة لموقفه.