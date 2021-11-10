مجلس الدولة يلزم «أسوان» بدفع 5 ملايين جنيه للتأمين الصحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى إلزام محافظة أسوان «مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان» بأداء مبلغ مقداره 5073692 خمسة ملايين وثلاثة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وتسعون جنيها، قيمة المتبقي من اشتركات التأمين الصحي للطلاب عن العامين الدراسيين 2018-2019م، و2019-2020م.

وقالت الجمعية في فتواها، إن نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم 99 لسنة 1992 مطبقا على محافظة أسوان بموجب قراري وزير الصحة رقمي 129 لسنة 1993 و302 لسنة 1994، فمن ثم يتعين على محافظة أسوان «مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان»، تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها.

المحافظة لم تورد كامل اشتراكات الطلاب

وأضافت، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، وإذ ثبت من الأوراق المقدمة بمعرفة الهيئة - عارضة النزاع- أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان لم تورد كامل قيمة هذه الاشتراكات عن العامين الدراسيين 2018-2019م، و2019-2020م، حيث تبقى في ذمتها مبلغ مقداره خمسة ملايين وثلاثة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وتسعون جنيها.

المحافظة لم تنازع في المبلغ

وأوضحت أن محافظة أسوان لم تنازع في أعداد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان خلال العامين الدراسيين المشار إليهما، أو في مقدار المبلغ محل المطالبة.

الجمعية تنتهي لإلزام المحافظة بالمبلغ

بل أقامت وجه دفاعها في النزاع الماثل على أساس عدم التزامها بالوفاء بالاشتراكات عن الطلاب غير المسددين للرسوم الدراسية، وهو دفاع مردود بمخالفته أحكام القانون وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية من أن التزام الجهات التعليمية بتحصيل اشتراكات الطلاب في التأمين الصحي وتوريده إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي إنما يعد التزاما بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، لذلك انتهت الجمعية بإلزام المحافظة بدفع المبلغ محل النزاع والمقدر بـ5 ملايين جنيه.