كابوس وراء شراء أحمد زكي لمقبرة قبل وفاته بـ6 أعوام

يحل اليوم ذكرى ميلاده الفنان الراحل أحمد زكي، الذي تنبأ بوفاته قبل 6 أعوام، وقرر شراء مقبرة خاصة له بعد نقاش مع الفنانة شهيرة، والتي كشفت ذلك خلال حديثها لـ «الوطن».

- اتصل الفنان أحمد زكي بصديقته شهيرة ليخبرها بكابوس يخصه جاءه في الحلم.

- اقترحت شهيرة على الفنان أحمد زكي شراء مقبرة له بعدما علمت بعدم امتلاكه مقبرة.

- رد أحمد زكي عليها مازحاً، «معنديش مقبرة، ابقوا ادفنوني عندكم لما أموت».

- بحثت شهيرة عن مقبرة لأحمد زكي، بعدما اتفقا الثنائي سوياً.

تحدثت شهيرة مع الصحفي الراحل سيد فرغلي سكرتير لجمعية فناني وكتاب وإعلاميين الجيزة بشأن الأمر.

- كانت الجمعية تملك قطعة أرض خصصت كمقابر لأعضاء الجمعية، وطلبت منه مكان لأحمد زكي.

- أكدت أنها تلقت رسالة صوتية بعدها بأيام عبر «الأنسر ماشين» من أحمد زكي، وسيد فرغلي، نصها: «قولي لنا مبروك.. إحنا كتبنا عقد المقبرة».

معلومات عن الفنان أحمد زكي:-

- ولد في مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية.

- درس في المدرسة الصناعية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- تخرج منه في عام 1973، وبعد تخرجه عمل في المسرح.

- شارك في مسرحيات «مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، هاللو شلبي، اللص الشريف».

- اتجه للسينما منذ منتصف سبعينات القرن العشرين، وبدأت الأنظار تلفتت إليه بسبب موهبته الاستثنائية وغير المعتادة في التمثيل.

- شارك في عشرات الأفلام التي جعلته ليس فقط من أكثر الممثلين جماهيرية، بل كذلك من أكثر الممثلين الممدوحين من قبل النقاد، ومن هذه الأفلام «شفيقة ومتولي، موعد على العشاء، النمر الأسود، زوجة رجل مهم، البريء، الهروب، ناصر 56».

- توفى في عام 2005 عن عمر يناهز 56 عامًا من جراء مضاعفات سرطان الرئة الذي كان يعاني منه في أيامه الأخيرة، وخلال تصويره لفيلمه الأخير (حليم).