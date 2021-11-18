4 جميلات في حياة أحمد زكي.. زوجة وصديقة وأخت وشريكة نجاح

على الرغم من رحيل الفنان أحمد زكي، منذ ما يقرب من 16 عامًا، إلا أنه ما زال يشغل الملايين من جمهوره ومحبيه، بحكاياته التي لم تنتهي، خاصةً بعدما استطاع تخليد ذكراه عن طريق أعماله الصعبة، وتقليده للعديد من الشخصيات المميزة، وبالرغم من النجاح الهائل الذي حققه في حياته المهنية، إلا أن حياته الشخصية ارتبطت بشائعات كثيرة وألغاز أكثر، ولكن الحقيقة المؤكدة في حياته العاطفية هي زواجه من أم ابنه الوحيد النجمة هالة فؤاد.

وفي ذكرى ميلاد الفنان أحمد زكي، الـ 75، تقوم «الوطن»، باستعراض دور المرأة في حياة النجم الراحل، وكيف استطعن التأثير في حياته.

أحمد زكي: هالة فؤاد حب عمري اللي ضيعته من أيدي

يُعد أول لقاء جمع بين الفنان أحمد زكي، وزوجته هالة فؤاد، في السينما، أثناء تصوير فيلم «الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين»، ليقررا الزواج بعدها، ولكن زواجهما لم يستمر سوى عامين فقط، بسبب كثرة الخلافات بينهما، ولكنه لم يتزوج بعدها حتى فارق الحياة.

وقال الفنان أحمد زكي، عن زوجته، في أحد اللقاءات التليفزيونية السابقة، «كانت حب عمري، اللي ضيعته من أيدي بسبب عصبيتي»، مضيفًا أن زواجهما استمر لمدة عامين فقط، وانجبا خلالهما ابنهما هيثم، ليطلب منها بعدها أن تعتزل الفن وتتفرغ للحياة الزوجية، ولكنها رفضت وطلبت الطلاق.

رغدة عن أحمد زكي: طول عمرنا بنحب بعض بطريقة خاصة

كانت الفنانة رغدة، هي الصديقة في حياة الفنان أحمد زكي، حيث ربطتهما علاقة صداقة قوية، التي قامت على الحب والتفاهم، عرفها الوسط الفني، ولا يزال يُضرب بها المثل حتى الآن.

تشاركا كلاً من زكي ورغدة، بطولة 4 أعمالاً سينمائية، وهم: «كابوريا»، و«الإمبراطور»، و«إستاكوزا»، و«أبو الدهب»، وقالت رغدة من خلال لقاء تليفزيوني سابق لها عن النجم الراحل، «طول عمرنا بنحب بعض بطريقة خاصة مش بطريقة روميو وجولييت، تركيبتنا شبه بعض، لكن لم نكن نصلح كزوجين».

عفاف شعيب: أحمد زكي كان بيقول لـ ابنه دي عمتك

ربطت الفنانة عفاف شعيب، بالراحل أحمد زكي علاقة صداقة قوية، والتي بدأت أثناء دراستهما في المعهد، وكان الراحل يأخذ برأيها ونصيحتها دائماً، حيث قالت من خلال تصريحات سابقة لـ «الوطن»، «أحمد زكي رحمه الله عليه، يقول لـ ابنه هيثم، عني (دي عمتك)، حتى أنه صدق بأني أخت أبيه».

وتابعت شعيب: « كان زوجي المنتج رياض العريان، آنذاك، يقول لا أحد يُسمح له بدخول المنزل في غيابي إلا أحمد زكي، وذلك لأخلاقه وأدبه الشديد».

سعاد حسني

جمعت الفنانة سعاد حسني، علاقة من نوع خاص مع الراحل أحمد زكي، حيث تشاركا في العديد من الأعمال السينمائية معاً، وعلى الرغم من نجاحهما إلا أن حسني كانت شاهدة على أول رفض له في فيلم «الكرنك»، في عام 1975.

فكانت بداية القصة حينما كان أحمد زكي يستعد لتجسيد شخصية إسماعيل الشيخ، أمام سعاد حسني، ولكن قامت شركة الإنتاج قبل يوم واحد من التصوير بإبلاغه بأنه تم الاستغناء عنه، وبسؤاله عن السبب، كانت الإجابة: «شكلك وحش.. أسود وشعرك أكرت مش هتنفع.. إزاي تحب سعاد حسني في الفيلم»، حسبما قال زكي في أحد اللقاءات التليفزيونية السابقة، ولكن ليشاء القدر ويجمعهما مرة أخرى ويستطيعا هذا الثنائي تحقيق العديد من النجاحات معاً.