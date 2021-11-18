على عبدالخالق يكشف كواليس التعاون مع أحمد زكي خلال «4 في مهمة رسمية»

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، الذي تميز بـ «التقمص» في كل أدواره الفنية، وقدم ما يقرب من 200 عمل فني، تنوع ما بين الدراما والسينما والمسرح، وقد تحدث المخرج علي عبدالخالق عنه، خاصة أنه جمع بينهما أكثر من عمل.

وقال على عبدالخالق لـ«الوطن»: «كل أعمالى مع أحمد زكي حققت نجاحا كبيرا، فلقد كان فنانا من مدرسة التقُمص، ويجاهد ذاته بأن يدخل في الشخصية كما هي موجودة في السيناريو، والتعامل معه كان بالنسبة لي سهلا، لأنني علمت مفاتيحه، وكان بالنسبة لي سهل القيادة،».

وتحدث «عبدالخالق»، عن كواليس العمل معه في فيلم «4 في مهمة رسمية»، قائلا: «مشكلته كانت في التعامل مع (القردة)، فلقد كانت تشكل له مشكلة كبيرة، فعلى الرغم من أنه صنع حالة خاصة بينهما قبل بدء التصوير، إلا أن طبعه كان عصبيا، خاصة إن (القردة) كانت ذكية، وتقفز عليه فى اللحظة التى ينتهى فيها من المشهد، وتعضه من أذنه، فيتعصب بشدة ويبعدها عنه؛ لأنها كانت تشكل له تهديدا، وتخرجه من تقمص الشخصية».

معلومات عن فيلم «4 في مهمة رسمية»

فيلم «4 في مهمة رسمية» تدور أحداثه حول الموظف «أنور عبدالمولى»، الذي يحلم بحياة متجددة، لذلك اتفق على عقد عمل في مجال السياحة باليونان، إلا أنه لم يستطع السفر وعمل بمصلحة حكومية، لتتغير حياته من خلال أداء مهمة رسمية للمصلحة الحكومية التي يعمل بها، وهي تسليم تركة إلى بيت المال بالقاهرة، تتكون من قرد، وحمار، ومعزة، وتقع له العديد من المفارقات الكوميدية التي لا يجد منها مفرًا.

أبطال فيلم «4 في مهمة رسمية»

والعمل من بطولة أحمد زكي، ونورا، ونجاح الموجي، واعتدال شاهين، وعبدالله مشرف، ومحمد السقا، ورأفت فهمي، وفؤاد خليل، وكمال الزيني، وشوقي شامخ، ومحمد الأدانداني، وكمال عمار، ومن تأليف محمد دوارة، وسيناريو عبدالجواد يوسف، وإخراج علي عبدالخالق.