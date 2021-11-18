3 شخصيات منع الموت أحمد زكي من تجسيدها.. تعرف عليهم

استطاع الفنان الراحل أحمد زكي، خلال مشواره الفني، تجسيد شخصيات تاريخية كثيرة ناجحة، تمكنت في التأثير في قلوب الجمهور، ولعل أشهر هذه الشخصيات هي «طه حسين»، في «الأيام»، و«الناصر صلاح الدين»، و«عبد الحليم حافظ»، الذي جسده قبل وفاته، ولكن قبل رحيله بشهور قليلة كان يفكر في تجسيد أدوراً أخرى، وتقوم «الوطن»، باستعراضها في السطور التالية.

مؤذن الرسول «بلال بن رباح»

كشف الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عدة أسرار عن والده، من خلال تصريحات تليفزيونية سابقة له، ومنها رغبة والده الفنان الراحل أحمد زكي، في تجسيد عدة شخصيات تاريخية هامة ومؤثرة، ولكن حال الموت دون ذلك، ومنها شخصية مؤذن الرسول «بلال بن رباح»، حيث قال هيثم، «والدي كان يحلم أن يجسد شخصية مؤذن الرسول، «بلال بن رباح»، من خلال عمل سينمائي من إنتاج ضخم».

الشيخ الشعراوي

وصرح هيثم أحمد زكي، من خال تصريحات تليفزيونية سابقة له، أن والده أحمد زكي، كان يرغب تجسيد شخصية الشيخ متولي الشعراوي، في فيلم سينمائي، قائلاً: «الجمهور خسر لأنه لم يشاهد والدي وهو يؤدي هذا الدور، لأنه كان سيؤديه بعبقرية شديدة»، مشيراً: «عندما قدم الفنان حسن يوسف هذه الشخصية مقدرش يعمله بعديه للصداقة والاحترام».

أسامة بن لادن

في عام 2019، جرى تداول صورة الفنان أحمد زكي، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً بعدما نشرتها قناة «النهار اليوم»، وظهر بها زكي، بمكياج يشبه شخصية أسامة بن لادن، مكتوباً عليها، «عندما طلب الفنان أحمد زكى من الماكيير محمد عشوب، أن يعمل له ماكياج كامل لشخصية أسامة بن لادن، على الرغم أنه لا يوجد دور سينمائي أو سيناريو يحتاج لهذا».

وجاء رد الماكيير محمد عشوب، من خلال تصريحات سابقة له، على ما تم تداوله من صورة للفنان الراحل أحمد زكي، مؤكداً رغبة الراحل في تجسيد شخصية أسامة بن لادن، وبالفعل كان يحضر كافة استعداداته، ولكن هذا المشروع لم يكتمل، بسبب تحذير الكثير له، لأن الشخصية شائكة وسوف توقع في الكثير من المشكلات.