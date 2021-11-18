ارتفاع عدد المصابين في حادثي طريق سيوة إلى 40 شخصا و3 وفيات

ارتفع عدد حالات الوفاة في حادثي التصادم على طريق «سيوة - مطروح»، والذي وقع اليوم الخميس، إلى 40 مصابا و3 فيات، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيي سيوة المركزي ومطروح العام.

وشهد طريق «سيوة - مطروح» انقلاب أتوبيس في اتجاه سيوة، وجرى نقل الجثث الثلاثة والمصابين الثلاث عشر إلى مستشفى سيوة المركزي.

وجاءت أسماء المتوفيين في الحادث كالتالي: عبدالباسط سعد رواق حنيش، في العقد الرابع من العمر، وأحمد علي عبد الصادق، 73 سنة، والرضا محمد السنوسي، 57 سنة،

انقلاب أتوبيس على طريق «سيوة - مطروح»

من ناحية أخرى، شهد طريق سيوة وقوع حادث انقلاب أتوبيس عند علامة الكيلو 130 طريق بطريق «سيوة - مطروح»، وارتفع عدد المصابين إلى 18 شخصا، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى مطروح العام.

وانتقلت الأجهزة الأمنية من قسم شرطة سيوة ومديرية أمن مطروح إلى موقع الحادثين، وجارى المعاينة للتعرف على أسباب وقوعهما، وكشف ملابسات الحادثين ورفع آثارهما.