إصابة 15 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق «مطروح - سيوة»

أصيب 15 شخصا بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس ركاب على طريق «سيوة - مطروح»، عند الكيلو 150 بمنطقة بئر النص.

رفع حالة الطوارئ في مستشفى مطروح العام

ونقلت 7 سيارات إسعاف، منذ قليل، 15 مصابا إلى مستشفى مطروح العام، وتم التعامل معهم من جانب الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ.

ورفعت مديرية الصحة بمطروح، حالة الطوارئ في مستشفى مطروح العام للدرجة القصوى، خلال عملية نقل المصابين من موقع الحادث للمستشفى.

إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص

وشهد طريق سيوة وقوع حادث آخر صباح اليوم، بعد انقلاب سيارة «ميكروباص»، مما تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سيوة المركزي، وجاري تقديم الرعاية الطبية للمصابين والتحفظ على جثث ضحايا الحادث بثلاجة المستشفى.

وانتقلت الشرطة من مديرية أمن مطروح إلى موقع الحادثين وجارى فحصهما للتعرف على أسباب حدوثهما وملابسات الحادثين وأخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيق.