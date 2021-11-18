محافظ مطروح يتفقد موقع حادثي سيوة.. 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين والوفيات

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، منذ قليل، موقع حادثي التصادم اللذين وقعا اليوم الخميس على الكيلو 130 طريق «مطروح - سيوة»، والكيلو 90 بذات الطريق، وأسفرا عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 40 آخرين.

وحرص محافظ مطروح على الاطمئنان على مصابي الحادثين بمستشفى مطروح العام، والذين جرى نقل 28 منهم إلى مستشفى مطروح العام، لسرعة عمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، كما تم نقل 3 جثث لمستشفى سيوة المركزي، وهم «أحمد علي عبد الصادق»، 73 سنة من سيوة، و«الرضا محمد السنوسي»، 57 سنة من مطروح، و«عبد الباسط سعد رواق»، 35 سنة من مطروح، بالإضافة إلى مصاب آخر.

تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين في الحادثين

ووجه محافظ مطروح، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين والاطمئنان على حالتهم، مع سرعة إنهاء إجراءات نقل مصابة إلى خارج مستشفى مطروح العام بناء على رغبتها وذويها لاستكمال العلاج، وجاري إجراء عمليات جراحية لحالتين وحجز 5 حالات، بينما باقي الحالات في مرحلة الفحص وإجراء الإسعافات اللازمة، متمنيا الشفاء العاجل للمرضى والدعاء بالرحمة والمغفرة للوفيات وخالص العزاء والمواساة لأسرهم.

وتوجهت قوات من مديرية أمن مطروح وإدارة المرور بمطروح، لموقع الحادثين وتم إعادة الحركة إلى الطريق ورفع آثار الحادث.

10 سيارات إسعاف لنقل المصابين والوفيات

وانطلقت أكثر من 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين فور وصول بلاغ لغرفة عمليات المحافظة اليوم الخميس، بوقوع تصادم أتوبيسين سياحيين بالكيلو 130 طريق «مرسى مطروح - سيوة»، أسفر عن إصابة 18 شخصا منهم هولندية وبريطانية، وكذلك وقوع حادث تصادم ميكروباص وشاحنة بالكيلو 90 على ذات الطريق، وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين.