مراسم تشييع جثمان الفنان السوري زهير رمضان الشهير بـ «أبو جودت»

في مشهد غلب عليه الحزن والأسي، ودّع أصدقاء وأقارب الفنان السوري زهير رمضان بـ «أبو جودت» الفنان الراحل، وقد حرص الجميع على حضور مراسم التشييع في مدينة دمشق، بعد أن توفي مساء أمس بشكل مفاجئ .

جنازة الفنان السوري زهير رمضان

وحرص على الحضور عدد من النقاد السينمائيين السوريين، وأقاربه، وعدد من فناني الوسط الفني، وسيطر عليهم الحزن الشديد، توفي مساء أمس نقيب الفنانين زهير رمضان، وبحسب ما أعلنه الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: «البقاء لله.. وفاة الفنان السوري زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين، بعد صراع مع المرض».

معلومات عن الفنان السوري زهير رمضان

بدأت مسيرة النجم الراحل زهير رمضان، الفنية من خلال عام 1989، حينما شارك في أول عمل درامي له، والذي يحمل اسم «شجرة النارنج»، كما استطاع خوض تجربة الأعمال السينمائية، من خلال فيلم «ليالي بن آوي».تم انتخاب النجم الراحل زهير رمضان، في منصب نقيب نقابة الفنانين في عام 2014.

أهم أعمال الفنان السوري زهير رمضان

ظهر إبداع النجم الراحل ونقيب الفنانين زهير رمضان، عن طريق الأدوار الصعبة والمختلفة، التي استطاع تقديمها طيلة مشواره الفني، ولكنه أجاد تجسيد الأدوار الكوميدية، والدرامية، وكذلك الشامية، كما تمكن من تقديم ما يقرب من 145 عملاً فنياً.

كانت أشهر أعمال النجم الراحل ونقيب الفنانين زهير رمضان، هو شخصية «أبو جودت»، من خلال مسلسل «باب الحارة»، حيث لعبت هذه الشخصية دوراً هاماً في هذا العمل، والذي أدى من خلالها دور الشرطي الفاسد الذي يحب المال ويسعى لأجله، غير مدرك أن ما يفعله جريمة وفساد.

سبب وفاة الفنان الراحل زهير رمضان

وكان الفنّان الراحل قد فارق الحياة في العاصمة السورية، الأربعاء، عن عمر 62 عاماً، بعد صراعٍ مع المرض، ونعته وزارة الإعلام، ونقابة الفنّانين السوريين، وذكرت «سانا» أنّ سبب الوفاة تعرضه لالتهاب رئوي أودى بحياته.