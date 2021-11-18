4 عادات سيئة قد تؤدي لخسارة هاتفك المحمول.. أبرزها تركه في الشاحن

خلال السنوات الأخيرة، أصبح الهاتف المحمول من أهم الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها، إذ أصبح من الاحتياجات الأساسية لمتطلبات الحياة، ويمكّننا من التواصل مع الأشخاص الآخرين، سواء كان ذلك هاتفيا أو من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كما أصبح شيئًا مهمًا وأساسيًا في إنهاء الأعمال اليومية الخاصة بالوظائف المختلفة.

ويحرص الكثير من مستخدمي الهاتف المحمول على المحافظة على الهاتف الخاص بهم، وتوجد العديد من الأمور والخطوات التي يجب تجنبها للمحافظة على الهاتف، وعدم تعريضه للتلف، وفق حديث مهندس الإلكترونيات لـ«الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

قال المهندس إيهاب جمال إن هناك عددًا من التصرفات الخاطئة التي قد تعرض الموبايل للتلف، والتي يمارسها المستخدمون باستمرار دون وعي منهم، وجاءت كالتالي:

1- ارتفاع درجة حرارة الجهاز

هناك الكثير من الأشياء الخاطئة التي قد تعرض جهاز الهاتف المحمول إلى ارتفاع درجة الحرارة بنسبة كبيرة، الأمر الذي يؤدي إلى تلف الجهاز أو انفجاره أحيانًا، فوضع الموبايل على السرير أو الأريكة أو استخدام سماعات الأذن أثناء شحنه يؤدي إلى ارتفاع حرارته ومن ثم تلفه.

2- استخدام بطارية غير أصلية رديئة

في كثير من الأحيان يلجأ المستخدم إلى استخدام بطارية غير أصلية أو رديئة الصنع، الأمر الذي يؤدي إلى تلف جهاز الهاتف المحمول الخاص بك.

3- ترك الهاتف في الشاحن فترة طويلة

بعد الانتهاء من استخدام الهاتف المحمول في نهاية اليوم، قد يلجأ الكثيرون إلى ترك الهاتف المحمول في الشاحن حتى الصباح، الأمر الذي يؤدي إلى تلف البطارية الأصلية الخاصة به.

4- استخدام شاحن غير أصلي

قد يلجأ الكثيرون من مستخدمي الهاتف المحمول إلى شراء شاحن آخر بعد أن يتعرض الشاحن الأصلي للتلف، الأمر الذي يؤثر على فاعلية بطارية الهاتف المحمول، كما أنه يعرض الهاتف للتلف بشكل كبير.