عشان تطمن.. لماذا يجب إطفاء النور وتشغيل الهاتف في «بروفة» المحلات؟

إذا كنت ستشتري ملابس جديدة قريبا، خاصة للسيدات فعليك الانتباه جيدًا أثناء التغيير في «بروفة» المحل، فقد تكون مراقبة بكاميرات حديثة حجمها بحجم المسمار تقريبا، لكن لحسن الحظ هناك عدة طرق يمكن من خلالها اكتشاف ما إذا كان المكان آمن، أم أن هناك ثمة خطر أو ما يدعو للقلق.

قبل عدة أيام شهد محل ملابس حريمي واقعة غريبة، حينما ألقت الشرطة القبض على صاحب المحل، لقيامه بتصوير السيدات داخل بروفة الملابس أثناء تبديل ملابسهن، إحدى الفتيات اكتشفت الواقعة وأبلغت الأمن الذي تدخل على الفور.

المتهم احتفظ على هاتفه بـ950 صورة مختلفة لفتيات وسيدات، تمكن من تصويرهن دون علمهن، فيما أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية بعد استكمال التحقيقيات.

وبحسب أحمد الطيب الذي يعمل خبير تركيب كاميرات المراقبة منذ عدة سنوات، فإن هذه الأمور قد تحدث بالفعل، والكاميرات الصغيرة التي حجمها بحجم المسمار موجودة ومنتشرة في الأسواق، وسعرها ليس كبيرا، ويؤكد لـ«الوطن» على أن هناك طريقتين لاكتشاف وجود كاميرات مراقبة في البروفة، وهما:

1- إطفاء النور

يرى «الطيب» أن أول شيء يجب أن تفعله الفتاة أو الزبون بشكل عام عند تغيير الملابس في البروفة هو إطفاء النور، وإذا كانت هناك كاميرا مخفية سيحدث شيئين، أولهما سماع صوت غريب فور إطفاء النور، صوت يشبه إلى حد كبير «طقطقة»، الشيء الثاني هو يمكن ملاحظة ضوء بسيط جدا أو شعاع، منبعث من الكاميرا المخفية، وعندها سيتم حسم الأمر.

2- استخدام الهاتف

بحسب «الطيب» تتيح بعض البرامج التي يمكن تحميلها على الهاتف بسهولة إمكانية اكتشاف كاميرات المراقبة المخفية، وذلك عن طريق استخدام كاميرا الموبايل، وتسليطها على أرجاء المكان، وعند وجود كاميرا مراقبة سيكشف البرنامج عنها على الفور.