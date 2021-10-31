خطوات صرف معاشات شهر نوفمبر 2021 من محفظة الهاتف المحمول: يبدأ غدا

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يوم غدِ الإثنين في صرف معاشات شهر نوفمبر 2021، وذلك لنحو 10 ملايين و644 ألف مواطن، إذ يتم تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد استعدادًا لصرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي وكذلك من خلال منافذ شركة «فوري».

كما أعلنت الهيئة أنّه تم تفعيل العمل بنظام المحافظ الإلكترونية منذ عدة شهور، إذ تم إتاحة صرف المعاش وتحويله للراغبين، وذلك على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات تفعيل المحفظة الإلكترونية على الهاتف، وخطوات صرف المعاش من خلال الهاتف على النحو التالي:

خطوات صرف معاشات شهر نوفمبر 2021

على صاحب المعاش الراغب في صرف معاشه من المحفظة الالكترونية تزامنًا مع صرف معاشات شهر نوفمبر 2021 اتباع الخطوات التالية:

- يتوجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية سواء كانت «فودافون مصر، أورانج مصر، اتصالات مصر، وي».

- يوقع صاحب المعاش على طلب صرف المعاش على المحفظة الإلكترونية على الهاتف المحمول.

- بعد ذلك تستكمل هيئة التأمينات الإجراءات مع شركة المحمول، لتيسير الإجراءات على المستحقين وأصحاب المعاشات الراغبين في الصرف من المحفظة الالكترونية.

ـ وبعد إجراء التفعيل، يمكن لصاحب المعاش السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني، مثل فوري وأمان وغيرها، وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

مزايا أخرى للمحفظة الإلكترونية

- استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات منها السحب النقدي والتحويل.

- تتيح المحفظة الالكترونية عمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة.

- يمكن لصاحب المعاش من خلال المحفظة الالكترونية سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

جدير بالذكر أنّه يتم العمل على تفعيل كارت ميزة من خلال استبدال بطاقات صرف المعاشات القديمة البلاستيكية ببطاقة ذكية عالية التأمين «كارت ميزة».